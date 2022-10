Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 97 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

30/10/2022 | 19:00 | 39

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está disponibilizando 97 oportunidades de trabalho a partir desta segunda-feira (31). As vagas abrangem cerca de 50 funções diferentes. Até a próxima sexta-feira (4), excepcionalmente, não haverá atendimento presencial na sede do serviço, devido a reformas físicas no prédio. Neste período, os encaminhamentos serão feitos exclusivamente pelo aplicativo Sine Fácil.

Entre os destaques da relação, há 17 vagas para vendedor de serviços; sete para costureira; três para supervisor de logística; três para balconista; três para ajudante de carga e descarga; duas para motofretista; duas para mecânico de equipamentos industriais; duas para mecânico automotivo; duas para atendente de lanchonete; uma para engenheiro de produção; entre outras.

Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD): duas para consultor de vendas; uma para auxiliar de logística; uma para almoxarife; uma para assistente administrativo; e uma para servente de obras.

Atendimento – O prédio do Sine-JP está passando por reparos estruturais. As obras iniciaram semana passada e seguem nos próximos dias, inviabilizando temporariamente o atendimento presencial ao público. Diante disso, a orientação aos profissionais interessados em qualquer vaga de emprego oferecida é que utilizem o aplicativo Sine Fácil.

Todas as pessoas cadastradas no Sine-JP recebem um QR Code que permite acesso ao app. Conectadas, elas podem consultar vagas disponíveis e, tendo alguma que esteja dentro do perfil do candidato, é possível emitir a carta de encaminhamento para possíveis entrevistas pela própria plataforma.

A previsão é que, na segunda-feira, 7 de novembro, os atendimentos presenciais sejam retomados.