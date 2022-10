Operação Carro-Pipa: Em outubro distribuição será de quase 1,3 milhão de litros d’água para a zona rural de Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

De acordo com planilha elaborada pelo 31º Batalhão de Infantaria Motorizado, a Operação Carro-Pipa do Ministério de Desenvolvimento Regional vai distribuir, neste mês de outubro, 1 milhão e 290 mil litros de água para a zona rural de Campina Grande. A água será levada para abastecer 100 cisternas comunitárias, cadastradas pela Defesa Civil de Campina Grande.

A Operação Carro-Pipa começou na última segunda-feira, 3 de outubro, e vai até o dia 31 deste mês, beneficiando 76 localidades da zona rural e assentamentos, totalizando uma população de 2.818 pessoas. A distribuição é realizada de segunda à sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde.

Os pipeiros vão percorrer uma distância de 3.007 quilômetros. E para atender ao abastecimento das cisternas, cadastradas pela Defesa Civil, são necessários 129 carros-pipa.

A Defesa Civil e a Vigilância Sanitária garantem a qualidade da água distribuída para a população rural de Campina Grande. Diariamente, representantes do 31º BIMtz, da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária acompanham a distribuição de água.

A fiscalização do trabalho é realizada quando também são observados todos os protocolos de higienização de mangueiras e dos veículos, além do uso de EPIs por parte dos pipeiros.

O coordenador da Defesa Civil de Campina Grande, Ruiter Sansão, alerta sobre a importância da fiscalização, por parte da população, com sugestões e denúncias no caso de irregularidades. Essas informações devem ser encaminhadas através do (83) 99645.2330.

Codecom