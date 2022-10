Prefeitura de Campina Grande encerra campanha Setembro Amarelo com espetáculo artístico e workshop sobre neuropsiquiatria | Prefeitura de Campina Grande – PB

Finalizando o calendário de ações alusivas ao Setembro Amarelo e em paralelo ao Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), a Prefeitura de Campina Grande, através de uma parceria entre as Secretaria Municipais de Cultura (Secult) e da Saúde, levará ao Teatro Municipal Severino Cabral, nesta quarta-feira (5), a partir das 19h, uma programação especial com workshop sobre neuropsiquiatria e o espetáculo “Florescer da Vida”.

O Florescer da Vida é composto por três músicas coreografadas e fundamentadas na dança e no teatro, através de um embasamento de momentos do cotidiano, incluindo conflitos internos, sentimentos e relações, entre outros aspectos. O bailarino e arte-educador do Centro Cultural Lourdes Ramalho, Marley Lucena, contou que a expectativa da equipe idealizadora do espetáculo é a emoção e o encantamento do público.

“O Florescer da Vida é cheio de cores, dramaticidade, dança, música e representação. Espero que consigamos mostrar que todos temos conflitos internos e externos, que podem sim ser superados com a ajuda de quem amamos”, disse Marley Lucena.

A secretária de Cultura, Giseli Sampaio, reforçou a importância da arte no entendimento da valorização da vida, seja como instrumento de socialização, ou até de inclusão e poder curativo. Neste sentido, ela enfatizou a construção do espetáculo com base nas diversas linguagens artísticas.

“Esse espetáculo vai trazer todas as referências contidas na música, no teatro, na dança, sobre essa razão: florescer, o surgimento, o desabrochar da vida. Que sejamos arte, que sejamos vida, que sejamos cultura. Porque a arte tem essa promessa, essa visibilidade, a arte nos proporciona e nos permite ser mais felizes”, disse a secretária.

A coordenadora do programa Saudavelmente, Lívia Sales, avaliou que o evento vai coroar a campanha Setembro Amarelo. Ela pontuou, a participação do renomado psiquiatra pernambucano, especialista em neuropsiquiatria, médico Tiago Queiroz.

“Contaremos com a participação de um profissional que é referência em psiquiatria, como forma de levar mais conhecimento aos profissionais e à sociedade”, disse Lívia Sales.

O médico Tiago Queiroz desenvolve um importante trabalho de Mindfulness, que utiliza recursos científicos para a prática de meditação como forma de reduzir a ansiedade e o estresse. O evento desta quarta-feira, assim como todas as realizações da Prefeitura de Campina Grande, é gratuito e aberto ao público.

Codecom

