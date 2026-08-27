UPA Bancários segue em funcionamento durante reforma do setor verde

Com o objetivo de melhorar a estrutura e qualificar ainda mais a assistência prestada à população, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Luiz Lindbergh Farias, localizada no bairro dos Bancários, está passando por uma reforma em suas instalações, mas mesmo com as obras em andamento, a UPA Bancários segue funcionando e mantendo os atendimentos à população.

Nesta etapa, as intervenções contemplam todo o setor verde da unidade, incluindo os consultórios e a sala de medicação. A reforma faz parte das ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para oferecer mais conforto e melhores condições tanto para os usuários que necessitam do serviço, quanto para os profissionais que atuam diariamente na unidade.

“A reforma é necessária para que possamos melhorar a estrutura da unidade e, consequentemente, a assistência oferecida aos usuários. Sabemos que uma obra pode provocar algumas mudanças temporárias na dinâmica do serviço, mas todo o trabalho está sendo realizado para minimizar esses impactos e garantir a continuidade dos atendimentos”, destaca a diretora técnica da UPA Bancários, Thaís Pires.

Durante o período da reforma, algumas adequações na dinâmica da assistência poderão ser necessárias, devido à movimentação de trabalhadores e equipamentos e ao isolamento temporário das áreas que estão passando pelas intervenções. Por isso, é necessário que a população siga as orientações das equipes da unidade durante o atendimento.

A diretora técnica reforça ainda que a UPA continua acolhendo os usuários de acordo com a classificação de risco, priorizando os casos mais graves e que necessitam de atendimento imediato.

“O atendimento na UPA acontece por classificação de risco, de acordo com a gravidade do quadro clínico de cada paciente. Por isso, os casos de maior urgência têm prioridade, então é importante que a população procure o serviço mais adequado para cada necessidade, sobretudo os casos de baixa complexidade que podem ser atendidos nas unidades de saúde, contribuindo para o melhor fluxo da assistência”, ressalta Thaís Pires.

Na classificação de risco, os pacientes são avaliados de acordo com sinais, sintomas e outros critérios clínicos que determinam a prioridade do atendimento, como risco de morte, escala de dor, hemorragia, nível de consciência, temperatura e glicemia.

Os casos mais graves recebem assistência imediata, enquanto as situações de menor complexidade podem ser encaminhadas conforme a necessidade e o fluxo assistencial. Dessa forma, os pacientes classificados com cor vermelha (emergência) são atendidos imediatamente, os de cor amarela (urgência) em até 30 minutos, os de cor verde (urgência menor) em até 120 minutos, e os de cor azul (baixa complexidade) podem aguardar até 240 minutos.

Serviço – A UPA Dr. Luiz Lindbergh Farias está localizada na Avenida Sérgio Guerra, no bairro dos Bancários, e funciona 24 horas atendendo casos de urgência e emergência.