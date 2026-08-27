Nayana Pontes, vice de Efraim Filho, propõe interiorizar saúde e capacitar beneficiários sociais
A candidata a vice-governadora da Paraíba, Nayana Pontes (PL), da chapa de Efraim Filho (PL), propôs a interiorização dos serviços de saúde no estado, além da capacitação de dependentes de programas de assistência financeira, durante entrevista à CBN Paraíba, realizada nesta quarta-feira (26).
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Durante a entrevista, a candidata a vice-governadora sugeriu a interiorização dos serviços públicos de saúde como forma de controlar a demanda desenfreada nas maiores cidades do estado, como em João Pessoa e Campina Grande.
“Junto com as prefeituras, nós faremos pequenos hospitais, as UBS, faremos os apps que já tem vídeo, exame por videoconferência, e isso não faria com que o médico ficasse afastado daquele paciente. Às vezes são coisas básicas que não precisam que aquele paciente se desloque na sua casa para ir até o posto, até o hospital”.
Em relação às políticas de assistência financeira, como o Bolsa Família, Nayana Pontes demonstrou interesse na diminuição da dependência desses benefícios, por meio da capacitação profissional.
“Não somos contra os benefícios sociais, nós não somos a favor da manutenção vitalícia. Eu acho que junto com o benefício tem que ter uma capacitação daquela pessoa, um incentivo para que ela ingresse no mercado de trabalho. Existe gente que quer realmente ter uma profissão. Nós podemos também dar microcrédito para aquela pessoa que já se capacitou abrir seu negócio”, disse.
Entrevistas com candidatos a vice-governador da Paraíba
A entrevista com Nayana faz parte de uma série de três sabatinas realizadas pela CBN Paraíba. A ordem das sabatinas foi definida por meio de um critério alfabético, que considerou os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional.
Na segunda-feira (24), o candidato a vice-governador Diogo Cunha Lima (PSD), da chapa de Cícero Lucena (MDB), foi o primeiro entrevistado.
Na terça-feira (25), seria a vez da candidata a vice-governadora Lígia Feliciano (União Brasil), da chapa de Lucas Ribeiro (PP). Entretanto, a candidata acabou não comparecendo a entrevista por choques na agenda.
As entrevistas foram conduzidas pelos jornalistas Angélica Nunes e Felipe Nunes, com mediação de Mayara Medeiros. Durante os encontros, os candidatos apresentaram propostas e avaliaram o cenário político da Paraíba.