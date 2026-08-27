Marcha para Jesus reúne fiéis nos 127 anos de Campo Grande – CGNotícias

Por MRNews



Nem a chuva afastou os fiéis da 34ª edição da Marcha para Jesus, realizada nesta quarta-feira (26), como parte da programação dos 127 anos de Campo Grande. A concentração começou na Praça do Rádio e reúne igrejas, lideranças religiosas e participantes em um momento de oração, louvor e celebração pela cidade.

A prefeita Adriane Lopes destacou a tradição da Marcha na programação de aniversário da Capital e a participação dos fiéis mesmo diante da chuva. “Estamos muito felizes, celebrando os 127 anos de Campo Grande. A Marcha para Jesus já é uma tradição da nossa cidade. A chuva trouxe uma marcha diferente, mas nós estamos aqui para celebrar, para participar, para receber as bênçãos também de Deus sobre a nossa cidade”, declarou.

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes ergue a bandeira do município em oração durante da Marcha para Jesus 2026.

A programação teve início com oração e apresentações de grupos e artistas gospel na Praça do Rádio. Entre as atrações estão Banda Destino City, Louvor da Igreja Irmãos Menonitas, Rafael Mello, Alê Gadir e Banda e Band Get Worship. Na sequência, o trio elétrico saiu pela Avenida Afonso Pena em direção ao Parque das Nações Indígenas, levando os participantes pelo percurso.

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Organizador da Marcha para Jesus, o pastor Gladstone de Amorim, conhecido como Pastor Dinho, explica que o evento representa um momento de união entre diferentes comunidades cristãs. Segundo ele, a Marcha transforma em um grande encontro público a fé celebrada semanalmente nas igrejas.

“A Marcha para Jesus é um evento que acontece em muitas cidades do mundo. É uma celebração da nossa fé em Cristo. Nós cultuamos a Ele nas igrejas, seja igreja evangélica, igreja católica. Toda semana tem culto nas congregações. E uma vez por ano nós nos reunimos para fazer um culto do corpo todo, de unidade, de toda a cidade”, afirmou.

Para o pastor, o objetivo é celebrar a fé e agradecer pelas bênçãos recebidas. “O propósito é a gente engrandecer, glorificar, adorar, agradecer a Deus por todas as suas grandes bênçãos para nossas vidas e, especialmente, pela dádiva da salvação em Cristo Jesus”, destacou.

Pastor Dinho, organizador da Marcha para Jesus, sorri durante o evento.

Mesmo com a chuva, os participantes acompanham a programação e seguem pelo percurso. Durante o trajeto pela Avenida Afonso Pena, o trio elétrico conta com apresentações de Johnny Meck, Jariston Lima e Banda e Banda Doze 2, com passagem pelo Obelisco e pela Prefeitura Municipal de Campo Grande antes da chegada ao Parque das Nações Indígenas.

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Para a jovem Suyane Diniz, de 28 anos, a Marcha simboliza a união da juventude cristã e a disposição dos participantes em manter a celebração mesmo com a chuva.

Suyane Diniz e seu grupo de amigos da igreja reunidos na Marcha para Jesus 2026.

“Simboliza a união de jovens cristãos que estão indo para o mesmo caminho, que é Jesus. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente tem esse propósito a fazer é tudo para o Reino, para glorificar o nome de Jesus”, afirmou.

Suyane também destacou que a chuva não diminuiu a disposição dos participantes. “Isso aqui está sendo um marco, porque nós estávamos debaixo da chuva, todo mundo nem se preocupando, porque o nosso intuito é glorificar o nome do Senhor, independente de onde a gente esteja”, disse.

Segundo o pastor Domícius Júnior, a Marcha representa a união das igrejas de Campo Grande em um grande momento de oração pela cidade. “É como se fosse um culto, um grande culto reunindo todas as igrejas de Campo Grande. Somos quase cinco mil igrejas e, sempre no aniversário da cidade, nós abençoamos a cidade com esse momento de oração”, afirmou.

No Parque das Nações Indígenas, a programação continua com momentos de oração e apresentações de Sara Sounds, Emerson Rios, Bruno Roques e John Dias. Também estão previstas participações de lideranças religiosas, com encerramento programado para a noite, com a apresentação da cantora Maria Marçal.

Marli Lopes, da Assembleia de Deus, durante a Marcha para Jesus 2026.

Para Marli Lopes, da Assembleia de Deus, a edição de 2026 representa um momento especial para a cidade. Segundo ela, a Marcha reforça uma mensagem de fé e esperança para o futuro de Campo Grande.

“Esse evento está sendo um divisor de águas para Campo Grande. Pastores e profetas decretaram: Campo Grande é uma cidade abençoada. Nós decretamos que Campo Grande é a cidade que tem a bênção de Deus e hoje Deus se manifestou nesse lugar”, declarou.

#ParaTodosVeem: A imagem de capa mostra multidão acompanhando apresentação no Praça do Rádio na 34° edição da Marcha para Jesus 2026.