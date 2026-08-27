65% diz que João Azevêdo merece eleger um sucessor

João Azevêdo, ex-governador da Paraíba. (Foto: divulgação / Secom-PB)

As TVs Cabo Branco e Paraíba divulgaram, nessa terça-feira (25), a primeira rodada de pesquisas de intenção de voto para Governo e Senado. O levantamento foi realizado pela Quaest. Nas 804 entrevistas feitas no estado, com pessoas a partir de 16 anos, também foram feitas perguntas sobre o ex-governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), que teve que renunciar ao mandato para concorrer a uma vaga de senador.

Entre as perguntas, foi feito um levantamento sobre o merecimento de João Azevêdo em fazer o seu sucessor. No caso, em eleger Lucas Ribeiro (Progressistas), que já está no cargo desde que o ex-governador renunciou para disputar o Senado Federal.

Para 60% dos entrevistados, João Azevêdo merece fazer o seu sucessor. Veja os números detalhados:

João Azevêdo merece fazer o seu sucessor: 65%

João Azevêdo não merece fazer o seu sucessor: 24%

Não sabem ou não responderam: 11%

Rumos do governo estadual

Os eleitores também foram perguntados sobre a manutenção do trabalho que vem sendo feito pelo governo estadual. Neste cenário, os números foram bastante equilibrados e bem distribuídos entre as opções que foram apresentadas.

Vamos aos números:

Dizem que o governador a ser eleito deve continuar o trabalho que vem sendo feito: 38%

Defendem mudar apenas o que não está bom: 39%

Consideram que é necessário mudar totalmente: 20%

Não sabem ou não responderam: 3%

Influência de João Azevêdo

A Quaest questionou os eleitores sobre a influência do apoio de figuras do cenário político para os candidatos ao Governo. Os principais cenários dizem respeito aos dois candidatos que mais pontuam nas pesquisas de intenção de voto para presidente: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

No entanto, o instituto ainda fez um terceiro cenário. Nesse, a figura de apoio é o ex-governador, e candidato ao Senado, João Azevêdo (PSB). Nesse questionamento, 31% afirmou que o apoio de João aumenta a possibilidade de voto.

Vamos aos números:

O apoio de João Azevêdo aumenta a chance de voto: 31%

O apoio de João Azevêdo é indiferente: 48%

O apoio de João Azevêdo diminui a chance de voto: 16%

Não sabem ou não responderam: 5%

Pesquisa Quaest

A Quaest, contratada pela TVs Cabo Branco e Paraíba, realizou 804 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números: PB-07850/2026 e BR-00699/2026.

Texto: Gabriel Abdon