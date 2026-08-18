São José do Seridó amplia serviços digitais e facilita acesso da população

A Prefeitura de São José do Seridó está avançando na modernização dos serviços públicos com a implantação do Cidadão Web, uma nova plataforma digital desenvolvida pela Diretoria de Tecnologia do município.





A ferramenta tem como objetivo facilitar a emissão e o acesso a documentos e serviços municipais, permitindo que o cidadão utilize os recursos de forma mais prática, rápida e acessível, sem a necessidade de se deslocar até os órgãos públicos em determinadas situações.





O Cidadão Web foi criado pelo diretor de Tecnologia, Railson Abreu, dentro da proposta de ampliar a digitalização dos serviços oferecidos pelo município e tornar o atendimento à população cada vez mais eficiente.





A iniciativa representa mais um passo na busca por praticidade, agilidade e modernização da administração pública, aproximando os serviços municipais do cidadão por meio da tecnologia.





Com a nova plataforma, o município amplia as possibilidades de atendimento digital e oferece à população uma alternativa mais moderna para acessar serviços e documentos públicos.





Cidadão Web: tecnologia a serviço do cidadão e mais praticidade no acesso aos serviços municipais.