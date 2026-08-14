São José do Seridó vai às ruas pelo fim da violência contra a mulher em caminhada do Agosto Lilás

Mobilização percorreu as principais ruas do município e também destacou a Marcha das Margaridas, com foco na proteção das mulheres do campo





São José do Seridó foi às ruas nesta quinta-feira (13) em uma mobilização de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A caminhada alusiva ao Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência contra as mulheres, teve saída às 15h30, do CRAS, e percorreu as principais ruas da cidade.





A ação foi conduzida pela colaboradora Luana Monaliza e contou com a participação de idosos integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).





Durante a programação, também foi realizada a Marcha das Margaridas, destacando uma pauta específica: a necessidade de combater a violência sofrida pelas mulheres que vivem e trabalham no campo.





Com paradas e momentos de mobilização ao longo do percurso, a iniciativa levou para as ruas uma mensagem de conscientização, chamando a atenção da população para a importância de reconhecer, prevenir e combater todas as formas de violência contra a mulher.





Mulheres do campo também entram na pauta





A Marcha das Margaridas reforçou que o enfrentamento à violência precisa alcançar também as comunidades rurais, onde mulheres do campo enfrentam desafios e situações de vulnerabilidade que muitas vezes permanecem invisíveis.





Ao final da caminhada, foram distribuídos panfletos informativos com orientações de conscientização, ampliando a mensagem da campanha e levando informação diretamente à população.





A mobilização reforçou, em São José do Seridó, que o combate à violência contra a mulher não deve ficar restrito ao discurso: é uma responsabilidade coletiva que precisa ganhar as ruas, chegar às comunidades e fortalecer a rede de proteção.