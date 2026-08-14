Pedro Coutinho registra candidatura ao Governo da Paraíba e declara R$ 502 mil em bens
O empresário Pedro Coutinho (DC) foi o quinto a registrar candidatura ao Governo da Paraíba junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O registro foi divulgado nesta sexta-feira (14), no site oficial de divulgação de candidaturas e contas eleitorais.
À Justiça Eleitoral, Pedro Coutinho declarou R$ 502.200. O valor representa uma diminuição de R$ 2.447.800 em relação ao que foi declarado em 2022, quando ele chegou a registrar candidatura a deputado estadual, mas acabou renunciando.
O DC não formalizou coligação com nenhum outro partido. Dessa forma, como o partido não atinge a cláusula de barreira, não terá direito a tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral gratuita.
Pedro Coutinho registrou candidatura para deputado estadual nas últimas duas eleições. No entanto, nas duas ocasiões ele renunciou ao registro. Sendo assim, esta será a primeira vez que ele concorrerá, efetivamente, a um cargo eletivo.
A vice
O DC escolheu Lenilda Pereira como vice na chapa de Pedro Coutinho. Diferente do titular, a vice nunca registrou candidatura em nenhuma eleição.
Lenilda também não declarou nenhum bem à Justiça Eleitoral.
Texto: Gabriel Abdon