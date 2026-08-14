Homem é preso suspeito de envenenar gatos em Campina Grande | Divulgação/Polícia Civil.

Foi preso nesta quinta-feira (13), em Campina Grande, um homem suspeito de envenenar gatos no bairro da Ramadinha. Segundo a Polícia Civil, o homem é motorista por aplicativo e foi identificado após denúncias de moradores da região.

De acordo com a polícia, a denúncia formalizada em um boletim de ocorrência relata sintomas graves de intoxicação por veneno em diversos gatos da região.

Após as denúncias, equipes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA/CG) identificaram recipientes com alimentos misturados a substâncias tóxicas. As comidas envenenadas estavam no telhado e nos muros da casa do investigado.

Uma perícia foi realizada no local junto com o Instituto de Polícia Científica (IPC) e médicos veterinários. Foram confirmadas a presença de recipientes contendo alimento com substâncias semelhantes à veneno.

O material encontrado foi apreendido e o homem foi preso e autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais domésticos e por armazenar e utilizar substâncias tóxicas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o preso segue na Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde deve passar por audiência de custódia ainda nesta sexta-feira (14).