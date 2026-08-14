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CURRAIS NOVOS RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA FORTALECER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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A Prefeitura de Currais Novos recebeu um novo lote de equipamentos destinados à Atenção Primária à Saúde, enviados pelo Governo Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A iniciativa integra as ações de modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) e de fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

Os chamados Combos de Equipamentos para a Atenção Primária à Saúde, reúnem até 18 itens de suporte diagnóstico e clínico, entre eles Doppler vascular portátil, otoscópio, eletrocardiógrafo digital, laser terapêutico, aparelhos de TENS e FES, dinamômetro digital e cadeira de rodas. Os equipamentos têm como objetivo ampliar a capacidade de diagnóstico rápido nas unidades básicas, qualificar o atendimento multiprofissional e oferecer mais resolutividade aos serviços de saúde.

Na manhã desta quinta-feira (13), o prefeito Lucas Galvão esteve na Secretaria Municipal de Saúde acompanhando a chegada dos equipamentos e verificando de perto o material que será distribuído às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

“ Estamos recebendo equipamentos importantes que vão fortalecer o trabalho das nossas equipes e melhorar o atendimento prestado à população. É mais um investimento que chega para qualificar a Atenção Básica e garantir mais eficiência e cuidado aos usuários do SUS em Currais Novos ”, destacou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, após o processo de conferência e organização, os equipamentos serão encaminhados gradativamente às UBSs, conforme a necessidade de cada unidade.

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