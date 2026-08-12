Deputado ‘vai dormir’ vice de Lucas e ‘acorda’ para disputar Assembleia

Eduardo Carneiro, deputado estadual. Divulgação

O deputado estadual Eduardo Carneiro (PP) ‘foi dormir’ candidato a vice na chapa de Lucas Ribeiro (PP), depois da convenção da última quarta-feira (05), e ‘acordou’ para disputar a reeleição na Assembleia Legislativa. Ele é considerado um dos nomes mais próximos do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) – um dos principais caciques da base governista.

Depois da convenção sem uma definição do vice, Carneiro passou a ser o nome mais cotado para a vaga.

Fontes do Progressistas chegaram a revelar, nos bastidores, que o anúncio seria feito na tarde desta quinta-feira (06), mas um vídeo publicado nas redes sociais provocou uma reviravolta.

Na publicação, compartilhada pelo advogado Olímpio Rocha (PSOL), o deputado aparece pedindo apoio à candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018. A gravação ressuscitada provocou a mobilização de partidos de esquerda do Estado.

Membros do PT, PC do B e PDT demonstraram insatisfação com a possibilidade e pressionaram a base para um recuo. E ele aconteceu. Nesse momento, pelo menos, o nome de Carneiro parece ter voltado muito mais à condição de candidato à reeleição na Assembleia.

E, quem sabe, também candidato à Presidência da ‘Casa’ mais adiante…