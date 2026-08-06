Nabor pede primeiro voto para João após anunciar Daniella Ribeiro como suplente ao Senado

Angélica Nunes

O candidato ao Senado Federal Nabor Wanderley (Republicanos) fez um pedido, durante a convenção conjunta do PP, PSB e Republicanos, nesta quarta-feira (5). Ele sugeriu que os eleitores priorizem o voto no governador João Azevêdo (PSB) na disputa pelas duas vagas ao Senado.

Ao pedir apoio à chapa governista, o ex-prefeito de Patos afirmou que, caso o eleitor tenha apenas um voto para senador, a preferência deve ser dada a João Azevêdo.

“Se tiverem só um voto para senador, eu peço para João Azevêdo, porque tudo que a Paraíba avançou”, declarou Nabor, que foi anunciado como pré-candidato ao Senado depois de João.

Daniella suplente de Nabor

Durante o evento, Nabor também anunciou a senadora Daniella Ribeiro (PP), mãe de Lucas, como sua primeira suplente.

Ao comentar a decisão de integrar a chapa como suplente, Daniella classificou a escolha como um “sacrifício” e afirmou ter se despido da “vaidade” ao abrir mão da candidatura à reeleição.

A senadora também cobrou dos aliados que votem na chapa completa. O arco de aliança governista, entretanto, inclui a Federação PT, PCdoB e PV, que firmou compromisso no voto em Veneziano (MDB) e João Azevêdo.