Multidão ocupa Praia de Cabo Branco e celebra os 441 anos da Capital com shows de Roupa Nova e Fábio Jr

Uma multidão ocupou a faixa de areia da Praia de Cabo Branco, na noite desta quarta-feira (5), para celebrar os 441 anos de João Pessoa ao som da Banda 5 de Agosto, Roupa Nova e Fábio Jr. O público lotou o Busto de Tamandaré em um dos momentos mais aguardados da programação da Festa das Neves, que reuniu moradores da Capital, visitantes e turistas em uma grande celebração marcada pela música, cultura e valorização da cidade. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

A abertura da noite ficou por conta da tradicional Banda 5 de Agosto, acompanhada da Companhia Municipal de Dança, levando ao palco um espetáculo que homenageou a história e a identidade cultural de João Pessoa. Em seguida, Roupa Nova embalou o público com sucessos que atravessam gerações. Encerrando a programação, Fábio Jr. emocionou milhares de pessoas com um repertório repleto de clássicos.

O prefeito Leo Bezerra destacou que a programação foi planejada para valorizar a cultura local e proporcionar uma grande festa para moradores e turistas. “Pensamos em uma programação que celebrasse a nossa cultura. Nada melhor do que abrir essa noite com a Banda 5 de Agosto no aniversário da nossa cidade. Preparamos um dos maiores aniversários da história de João Pessoa. Essa festa é para a família pessoense, para a família paraibana e para todos aqueles que escolheram visitar nossa cidade”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a programação dos 441 anos movimentou diversos setores da economia e deixou um legado de momentos especiais para moradores e visitantes. “Hoje encerramos os grandes eventos do aniversário da cidade com chave de ouro, mas a Festa das Neves continua até o domingo. Foi uma programação que movimentou a economia, fortaleceu o turismo e criou novas memórias para quem ama João Pessoa”, completou.

Marca da gestão – O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que a combinação entre artistas locais e nacionais é uma marca da gestão municipal. “É uma alegria entregar um evento desse porte para a cidade. João Pessoa vive um momento muito especial na cultura, no turismo, na infraestrutura, na saúde e na educação. O prefeito Leo Bezerra nos estimula a preparar a cidade para receber grandes eventos como este. Encerramos a programação da Festa das Neves reunindo a Banda 5 de Agosto, a Companhia Municipal de Dança, Roupa Nova e Fábio Jr., sempre valorizando nossos artistas ao lado de grandes nomes da música brasileira”, destacou.

Roupa Nova – O cantor e baterista do Roupa Nova, Serginho, um dos ícones da banda, disse ser uma honra fazer parte da festa de 441 anos de João Pessoa. “É sempre bom fazer parte de uma comemoração assim. A gente se sente honrado pelo convite. Espero que surjam outros convites, porque estaremos aqui com certeza”, ressaltou o artista.

Fábio Jr – O cantor e compositor Fábio Jr. observou que as músicas continuam atravessando gerações e emocionando o público porque elas fazem sentido na vida das pessoas. “A música é o sentido da minha vida, acho que o público sente isso. E a Paraíba sempre me recebeu de braços abertos”.

Fãs se emocionam com oportunidade – Entre os fãs que vieram prestigiar o evento estava Paulo Benício Vicente, de 53 anos, morador de Mamanguape. Apaixonado pelo Roupa Nova, ele fez questão de viajar até a Capital para acompanhar a apresentação.

“Está muito bom. A expectativa é grande, principalmente para ver o Roupa Nova. Sou muito fã. Essa é uma oportunidade importante para que as pessoas que gostam desses artistas possam prestigiar um show como esse gratuitamente”, destacou.

Morador do bairro João Paulo II, o estudante Pedro Henrique Lima, de 17 anos, comemorou a oportunidade de participar da festa. “Estou achando sensacional. Gostei muito dessa energia que está aqui. Estou me sentindo muito feliz e especial por fazer parte do aniversário de João Pessoa”, afirmou.

A jovem Jeovânia Mirela Lira Silva, de 18 anos, também moradora da Capital, ressaltou a importância do acesso gratuito aos grandes shows. “Estou achando muito bom. Sempre quis assistir a esse show e nunca tive condições. Agora poder participar de graça é muito bom”, disse.