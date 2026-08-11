Homem é encontrado morto a tiros às margens de rodovia, em Cabedelo

Corpo estava às margens da BR-230, próxima à estação de trem do Poço.. Flávio Fernandes/TV Cabo Branco

Um homem foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (5) em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima, que não teve a identificação divulgada, estava às margens da BR-230, próxima à estação de trem do Poço.

De acordo com o delegado Rafael Muniz, a vítima é de outro estado e havia sido sequestrada recentemente. A morte, segundo a Polícia Civil, pode estar relacionada à disputa de grupos criminosos e que, inclusive, há vídeos em redes sociais aos quais a polícia teve acesso que falam sobre o ocorrido.

“Tem relação direta com disputas entre facções criminosas. Existem também vídeos veiculados em redes sociais que dão conta desse homicídio. A princípio, esse jovem não era da Paraíba, era de outra localidade e foi executado aqui na localidade”.

Até a última atualização desta notícia, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.