terça-feira, agosto 11, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Homem é encontrado morto a tiros às margens de rodovia, em Cabedelo

admin1

Corpo estava às margens da BR-230, próxima à estação de trem do Poço.. Flávio Fernandes/TV Cabo Branco

Um homem foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (5) em Cabedelo, na Grande João Pessoa. A vítima, que não teve a identificação divulgada, estava às margens da BR-230, próxima à estação de trem do Poço.

De acordo com o delegado Rafael Muniz, a vítima é de outro estado e havia sido sequestrada recentemente. A morte, segundo a Polícia Civil, pode estar relacionada à disputa de grupos criminosos e que, inclusive, há vídeos em redes sociais aos quais a polícia teve acesso que falam sobre o ocorrido.

“Tem relação direta com disputas entre facções criminosas. Existem também vídeos veiculados em redes sociais que dão conta desse homicídio. A princípio, esse jovem não era da Paraíba, era de outra localidade e foi executado aqui na localidade”.

Até a última atualização desta notícia, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Você pode gostar também

TJ manda defensor público investigado pelo Gaeco para prisão domiciliar

admin1

Itaperuna terá desvio da BR-356 com obras previstas para 2026

admin1

Bloco Muriçocas do Miramar desfila nesta quarta-feira homenageando a atriz paraibana Zezita Matos

admin1