Santander lança novo Rewards com aceleração de até 50% nos pontos; veja como funciona o programa
Por MRNews
Santander lança novo Rewards com aceleração de até 50% nos pontos; veja como funciona o programa
O Santander apresentou oficialmente uma nova versão do Santander Rewards, programa de relacionamento que passa a oferecer um modelo baseado na evolução do cliente dentro do banco. A principal novidade é a possibilidade de acelerar em até 50% o acúmulo de pontos, conforme o nível de relacionamento mantido com a instituição.
Além da nova política de pontuação, o banco promete uma experiência mais personalizada, reunindo cartões de crédito, investimentos, conta corrente e outros produtos financeiros em um único ecossistema de benefícios.
Segundo o Santander, o objetivo é reconhecer clientes que concentram sua movimentação financeira na instituição, oferecendo vantagens progressivas à medida que o relacionamento evolui.
Como funciona o novo Santander Rewards?
A participação no programa é gratuita. Após aderir ao Rewards, o cliente passa a acumular pontos e evoluir de nível conforme utiliza produtos e serviços do banco.
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Entre os fatores considerados para a evolução estão:
- Uso do cartão de crédito;
- Investimentos mantidos no Santander;
- Cadastro de chave Pix;
- Contratação de produtos financeiros;
- Relacionamento contínuo com o banco.
Quanto maior o engajamento do cliente, maior será o acelerador aplicado sobre a pontuação gerada.
Tabela dos níveis do Santander Rewards
|Nível
|Faixa de Pontos
|Aceleração de Pontos
|Nível 1
|0 a 8.000 pontos
|Sem aceleração
|Nível 2
|8.001 a 30.000 pontos
|+15%
|Nível 3
|30.001 a 100.000 pontos
|+30%
|Nível 4
|Acima de 100.000 pontos
|+50%
Na prática, clientes enquadrados no nível máximo poderão acumular metade dos pontos adicionais em comparação com quem permanece no primeiro nível.
Onde os pontos poderão ser utilizados?
O Santander informou que o programa foi estruturado para oferecer opções de resgate voltadas principalmente ao público que busca experiências e viagens.
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Entre as possibilidades estão:
|Categoria
|Exemplos de utilização
|Viagens
|Passagens aéreas, hotéis e aluguel de veículos
|Experiências
|Gastronomia, entretenimento e eventos exclusivos
|Shopping
|Compras e produtos em parceiros do programa
O banco também anunciou uma ferramenta que recomendará cartões de crédito de acordo com o perfil financeiro do cliente, buscando indicar os produtos com maior potencial de geração de benefícios.
Programa aposta em relacionamento de longo prazo
A reformulação mostra uma tendência crescente entre os grandes bancos brasileiros. Em vez de oferecer apenas programas tradicionais de pontos, as instituições financeiras passaram a criar ecossistemas que premiam clientes que concentram investimentos, movimentações e produtos em um único banco.
Segundo o Santander, clientes que mantiverem relacionamento ativo poderão aproveitar aceleração progressiva de pontos sem custo de adesão, desde que cumpram os critérios estabelecidos pelo programa.
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Onde saber mais
Os detalhes completos sobre o novo programa podem ser consultados na página oficial do Santander Rewards:
https://www.santander.com.br/banco/rewards
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