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Santander lança novo Rewards com aceleração de até 50% nos pontos; veja como funciona o programa

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Por MRNews

Santander lança novo Rewards com aceleração de até 50% nos pontos; veja como funciona o programa

O Santander apresentou oficialmente uma nova versão do Santander Rewards, programa de relacionamento que passa a oferecer um modelo baseado na evolução do cliente dentro do banco. A principal novidade é a possibilidade de acelerar em até 50% o acúmulo de pontos, conforme o nível de relacionamento mantido com a instituição.

Além da nova política de pontuação, o banco promete uma experiência mais personalizada, reunindo cartões de crédito, investimentos, conta corrente e outros produtos financeiros em um único ecossistema de benefícios.

Segundo o Santander, o objetivo é reconhecer clientes que concentram sua movimentação financeira na instituição, oferecendo vantagens progressivas à medida que o relacionamento evolui.

Como funciona o novo Santander Rewards?

A participação no programa é gratuita. Após aderir ao Rewards, o cliente passa a acumular pontos e evoluir de nível conforme utiliza produtos e serviços do banco.

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Entre os fatores considerados para a evolução estão:

  • Uso do cartão de crédito;
  • Investimentos mantidos no Santander;
  • Cadastro de chave Pix;
  • Contratação de produtos financeiros;
  • Relacionamento contínuo com o banco.

Quanto maior o engajamento do cliente, maior será o acelerador aplicado sobre a pontuação gerada.

Tabela dos níveis do Santander Rewards

Nível Faixa de Pontos Aceleração de Pontos
Nível 1 0 a 8.000 pontos Sem aceleração
Nível 2 8.001 a 30.000 pontos +15%
Nível 3 30.001 a 100.000 pontos +30%
Nível 4 Acima de 100.000 pontos +50%

Na prática, clientes enquadrados no nível máximo poderão acumular metade dos pontos adicionais em comparação com quem permanece no primeiro nível.

Onde os pontos poderão ser utilizados?

O Santander informou que o programa foi estruturado para oferecer opções de resgate voltadas principalmente ao público que busca experiências e viagens.

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Entre as possibilidades estão:

Categoria Exemplos de utilização
Viagens Passagens aéreas, hotéis e aluguel de veículos
Experiências Gastronomia, entretenimento e eventos exclusivos
Shopping Compras e produtos em parceiros do programa

O banco também anunciou uma ferramenta que recomendará cartões de crédito de acordo com o perfil financeiro do cliente, buscando indicar os produtos com maior potencial de geração de benefícios.

Programa aposta em relacionamento de longo prazo

A reformulação mostra uma tendência crescente entre os grandes bancos brasileiros. Em vez de oferecer apenas programas tradicionais de pontos, as instituições financeiras passaram a criar ecossistemas que premiam clientes que concentram investimentos, movimentações e produtos em um único banco.

Segundo o Santander, clientes que mantiverem relacionamento ativo poderão aproveitar aceleração progressiva de pontos sem custo de adesão, desde que cumpram os critérios estabelecidos pelo programa.

Quer aproveitar melhor seus pontos?

Acumular pontos é apenas parte da estratégia. O verdadeiro diferencial está em saber como utilizá-los para emitir passagens em classe econômica ou executiva pagando muito menos.

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Onde saber mais

Os detalhes completos sobre o novo programa podem ser consultados na página oficial do Santander Rewards:

https://www.santander.com.br/banco/rewards

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