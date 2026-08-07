Na missa comemorativa, Leo Bezerra celebra aniversário de João Pessoa e convida população para festa na Orla

João Pessoa comemora, nesta quarta-feira (5), seus 441 anos de história. Presente na primeira celebração eucarística do dia de Nossa Senhora das Neves, realizada na Catedral Basílica, no Centro Histórico, o prefeito Leo Bezerra, acompanhado da primeira-dama Bruna Nóbrega, aproveitou a data para renovar a fé na padroeira da Capital.

Na ocasião, após missa presidida pelo arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson, o gestor também convidou a população para participar da programação festiva preparada pela Prefeitura na Orla com os shows de Fábio Jr. e Roupa Nova, em mais uma noite de celebração ao aniversário da cidade e encerramento da programação de shows da Festa das Neves.

“Elevo minhas preces a Deus com profunda gratidão e amor. Ao observar o caminho que nossa cidade tem trilhado sob as bênçãos divinas, já consagradas a São Miguel Arcanjo, tenho a convicção de que seguiremos no rumo certo, no momento oportuno, dedicados a promover o bem-estar de nossa população. Estão todos convidados para uma grande festa na Orla, com Fábio Jr. e Roupa Nova”, convidou o prefeito.

O arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Manuel Delson, disse que essa data é um marco fundamental no calendário litúrgico da Igreja, por celebrar a padroeira da Arquidiocese, da cidade de João Pessoa e de todo o estado da Paraíba. Ainda segundo o religioso, a devoção a Nossa Senhora das Neves está profundamente entrelaçada à história da região e da nossa fé, com a celebração, hoje, destes aniversários significativos.

“A expressiva participação dos fiéis no Novenário foi notável. Somada à consagração da Arquidiocese ao Arcanjo São Miguel, esses elementos tornaram as festividades de 2026 memoráveis. A celebração correspondeu plenamente às expectativas de um evento religioso desta magnitude na Paraíba, atraindo devotos da Capital, do interior e de outros estados, que se fizeram presentes de forma ativa nos momentos litúrgicos”, afirmou o arcebispo.