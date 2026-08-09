Paraíba lidera déficit de policiais civis e militares no Nordeste, aponta estudo

Foto: reprodução/TV Cabo Branco

A Paraíba apresenta o maior déficit proporcional de policiais militares e civis entre os estados do Nordeste, segundo o levantamento “Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O estudo compara o número de profissionais que atuam nas forças de segurança com o total de vagas previstas em lei em cada estado. Na Paraíba, o cenário chama atenção principalmente nas polícias Militar e Civil.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (SSDS) da Paraíba para obter um posicionamento, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

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Polícia Militar

A Polícia Militar da Paraíba possui atualmente 10.309 agentes, enquanto o quadro previsto é de 18.935 vagas. Com isso, apenas 54,4% do efetivo previsto está preenchido.

É a menor taxa entre os nove estados nordestinos analisados. O índice também coloca a Paraíba na oitava posição entre os menores percentuais de preenchimento do país.

No Nordeste, os percentuais de preenchimento da Polícia Militar são:

Paraíba: 54,4%;

Pernambuco: 56,3%;

Piauí: 56,6%;

Alagoas: 57,8%;

Rio Grande do Norte: 64,4%;

Bahia: 64,6%;

Maranhão: 73,2%;

Sergipe: 82,4%;

Ceará: 100,4%.

O Ceará é o único estado da região que ultrapassa o número de vagas previsto, segundo o levantamento.

Polícia Civil tem déficit ainda maior

Na Polícia Civil, a diferença entre o efetivo existente e o previsto é ainda maior. A Paraíba conta com 2.169 policiais civis, para um quadro autorizado de 6.300 vagas.

Isso significa que apenas 34,4% das vagas estão ocupadas. O percentual é o menor entre os estados nordestinos e o terceiro menor do Brasil, ficando à frente apenas dos índices registrados no Rio de Janeiro e em Rondônia.

No Nordeste, a taxa de preenchimento da Polícia Civil varia de 34,4%, na Paraíba, a 92%, em Sergipe.

Polícia Penal

O levantamento também analisou a situação da Polícia Penal. Na Paraíba, são 1.649 agentes para 2.400 vagas previstas, o equivalente a 68,7% de preenchimento.

O percentual coloca o estado na quinta menor posição do Nordeste e na décima menor do país.

Entre os estados nordestinos, o Piauí apresenta o menor índice, com 39,2%, enquanto Sergipe tem a maior taxa, de 97,9%.

O estudo não informa o número de vagas previstas para a Polícia Penal do Ceará. O estado possui atualmente 3.479 agentes. Também não foi apresentada a taxa de preenchimento de Alagoas, que conta com 852 policiais penais.