Torneio Pessoense de Robótica define equipes que representarão João Pessoa em competições nacional e regional

O III Torneio Pessoense de Robótica (TPR) – Ecos do Tempo 2026, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), reuniu mais de 600 estudantes da Rede Municipal de Ensino durante os dias 1º e 2 de agosto, no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira. O evento se consolidou como um dos maiores de robótica educacional do Nordeste.

A equipe Rabbitech, da Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, conquistou o primeiro lugar na FIRST LEGO League Explore. Com o resultado, foi classificada para a etapa nacional da campetição, que será realizada no Rio de Janeiro, no próximo mês de outubro. Já na Categoria TPR INNOV (Ensino Fundamental II),a equipe campeã foi a Lego Explorers da Escola Municipal Aruanda. Os alunos irão representar João Pessoa na etapa regional no Maranhão, prevista para janeiro de 2027.

Durante os dois dias de competição, os estudantes apresentaram projetos inovadores, enfrentaram desafios de programação e robótica e demonstraram habilidades como criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Ao término das disputas, foram definidas as equipes que representarão João Pessoa nas próximas etapas das competições. “Foram dois dias de muito aprendizado, criatividade e trabalho em equipe. Tivemos um torneio de alto nível, com excelentes projetos desenvolvidos pelos nossos estudantes e um envolvimento extraordinário de professores, gestores, voluntários e famílias”, afirmou o coordenador geral do evento, Kaio Vitor da Silva Cunha.

Para ele, o crescimento do Torneio Pessoense de Robótica confirma o fortalecimento da cultura maker e da robótica educacional na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. “O TPR nasceu com o propósito de transformar a educação por meio da tecnologia e da inovação, e ver mais de 600 estudantes participando ativamente do evento mostra que estamos no caminho certo. Agora, nossas equipes seguem para representar João Pessoa em importantes competições, levando o talento da nossa rede para o cenário regional e nacional. Tenho muito orgulho de tudo o que construímos e da dedicação de todos que fizeram este evento acontecer”, reforçou.

Evento – Realizado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), por meio da Divisão de Robótica e Cultura Maker, o torneio chegou à sua terceira edição reunindo equipes das categorias TPR INNOV, FIRST LEGO League (FLL) Explore e FLL Discover, bem como professores, gestores escolares, voluntários, familiares e visitantes.

Além de incentivar o aprendizado por meio da tecnologia, o TPR reafirma o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a inovação na educação pública, preparando crianças e adolescentes para os desafios do futuro e ampliando as oportunidades de desenvolvimento científico e tecnológico dentro das escolas municipais.

Confira os vencedores de cada categoria

Categoria FLL Explore (Ensino Fundamental I)

1º lugar: Rabbitech – Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto;

2º lugar: Lubotics – Escola Municipal Professora Lúcia Giovanna Duarte de Melo;

3º lugar: Mistério Magnético – EMAI Escritor Luiz Augusto Crispim.

Categoria TPR INNOV (Ensino Fundamental II)

1º lugar: Lego Explorers – Escola Municipal Aruanda;

2º lugar: AstroBot – Escola Municipal Anita Trigueiro do Valle;

3º lugar: Rabbitech – Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto.