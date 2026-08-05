Nacional barra candidatura de Olímpio, mas veta apoio da Federação PSOL/Rede a Lucas Ribeiro

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A direção nacional da Federação PSOL/Rede manteve a decisão da convenção estadual que impediu o lançamento de candidatura de Olímpio Rocha ao Governo da Paraíba nas Eleições 2026, mas acolheu um pedido do PSOL para que a federação não componha aliança com o PP do governador Lucas Ribeiro na disputa estadual.

As duas decisões foram comunicadas nesta segunda-feira (3) pela presidente estadual do PSOL, Mônica Vilaça, através de nota à imprensa.

Segundo a nota, o partido defendia a candidatura de Olímpio Rocha por considerar que ela ampliaria o debate público e apresentaria uma alternativa de esquerda ao eleitorado paraibano. No entanto, a direção nacional confirmou a decisão tomada na convenção estadual, que optou por não lançar candidato ao Governo.

Já em relação às alianças, o PSOL questionou a inclusão, na ata da convenção estadual, de apoio a Lucas Ribeiro e às candidaturas governistas ao Senado. De acordo com a legenda, esse trecho não foi votado pelos convencionais e extrapolava o arco de alianças permitido pela Federação.

Ao analisar o recurso, a direção nacional deu razão ao PSOL e definiu que a Federação PSOL/Rede não fará apoio nem coligação com o PP na Paraíba, afastando a possibilidade de integrar a chapa liderada por Lucas Ribeiro.

Na nota, o PSOL lamenta a impossibilidade de disputar o Governo do Estado com candidatura própria, mas afirma que concentrará esforços na campanha de reeleição do presidente Lula (PT). A legenda também reafirma apoio às candidaturas de João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB) ao Senado.

Para a Câmara dos Deputados, o partido manterá as candidaturas de Edinho Mendes, Sousa Neto, Taty do Paraíba Feminina e Andrea Miranda, com o objetivo de fortalecer a bancada federal e superar a cláusula de barreira.



Confira a nota na íntegra:

NOTA SOBRE A DECISÃO NACIONAL DA FEDERAÇÃO PSOL-REDE

PARA AS ELEIÇÕES DE 2026

Nos últimos meses, o PSOL, esteve ferrenhamente na defesa de uma candidatura de esquerda, que garantisse a máxima pluralidade do debate público. Entendendo que mais vozes e visões de mundo criam mais possibilidades para imaginar e criar futuros. Para a Paraíba, a candidatura de Olímpio Rocha pelo PSOL, significaria ampliar o olhar sobre a realidade do Estado e contribuir com renovação.

Após a decisão da convenção estadual da Federação PSOL-Rede que conta, em sua composição, com maioria da Rede Sustentabilidade, pela não candidatura própria ao Governo da Paraíba, apresentamos recurso a Federação Nacional, que manteve a decisão tomada no Estado da Paraíba.

Uma segunda situação apresentou-se com a inclusão na ata de apoio a Lucas Ribeiro e as candidaturas ao senado em seu campo. Estas decisões não foram votadas e extrapolaram o arco de aliança possível da federação. A federação nacional decidiu, ante nosso recurso, que não terá pela Federação PSOL-Rede apoio ou coligação com o PP na Paraíba.

É importante compreender que a Federação é uma ‘solução’ política, que possui instâncias e constrói decisões. Ao renovarmos a Federação nacionalmente reconhecemos que seria necessário ampliar as negociações, validar as composições construídas localmente e respeitar os arcos de aliança possíveis.

Ao reconhecer o resultado destas decisões, lamentamos pelo prejuízo para o debate público. Aplaudimos o companheiro Olímpio Rocha pela disposição para esta tarefa cumprida pelo partido, pelo debate travado, e pelas contribuições que arejaram este período na Paraíba.

Neste momento, reforçamos nossa posição na construção da Campanha de reeleição do Presidente Lula, tarefa principal de todas e todos que reivindicam caminhos para seguirmos produzindo o amanhã. Reafirmamos nosso apoio as candidaturas de João Azevedo e Venezino Vital ao Senado. Teremos as candidaturas de Edinho Mendes, Sousa Neto, Taty do Paraíba Feminina e Andrea Miranda apontando novos caminhos para a Câmara de Deputados Federais e que assumem a tarefa de contribuir com o PSOL para vencermos a cláusula de barreira.

João Pessoa. 03 de agosto de 2026

Mônica Vilaça

Presidenta Estadual do PSOL PB