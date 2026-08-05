Público prestigia shows de Caronas do Opala, Tentáculos e Conde Só Brega na Festa das Neves

A noite desta sexta-feira (31) foi de muita música, diversão e tradição no Parque Solon de Lucena com os shows das bandas Caronas do Opala, Tentáculos e Conde Só Brega. Os músicos se apresentaram no palco principal da Festa das Neves e o público fez questão de prestigiar as atrações. Neste sábado (1º), acontece o Celebra João Pessoa, no Busto de Tamandaré, e no domingo (2), a programação segue na Lagoa com o grupo Pagode do Meu Agrado, o cantor Gera Almeida e a Banda Aveloz, a partir das 19h.

“Uma das características fortes da Festa das Neves é que ela é uma comemoração que consegue integrar as famílias de João Pessoa. Nós observamos que toda noite grupos de famílias se destinam ao Parque Solon de Lucena com o objetivo de comemorar e se divertir ao som de bandas ótimas, que estabelecem um vínculo muito grande com o seu público como foi o show do Caronas do Opala, Conde Só Brega e também Tentáculos. O público compareceu de maneira majestosa e esse é o perfil da Festa das Neves”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O diretor ressaltou que esta é uma festa que a Prefeitura de João Pessoa, através do prefeito Leo Bezerra, tem cuidado para que consiga valorizar a multiplicidade das culturas da Paraíba. “Por isso, colocamos culturas populares, literatura de cordel e essa diversidade de estilos musicais. Ficamos muito contentes de ofertar à cidade de João Pessoa, no aniversário de seus 441 anos, mais uma Festa das Neves de muito sucesso”, afirmou.

Público – Parque de diversões, a famosa Monga, praça da alimentação e shows de música brega estão entre as atrações da Festa das Neves e têm atraído muita gente que quer ver tudo isso de perto. Uma delas foi o gerente técnico Jimmy Carter. Na noite desta sexta-feira, ele foi com a família curtir o evento e gostou do que encontrou. “A festa está bem interessante, principalmente para quem tem criança. Está bem legal para trazer a garotada. Acho que é uma festa para a família, com um clima muito bom”, elogiou.

A merendeira Severina Maria do Nascimento também aprovou a programação. “Está muito boa esse ano, até melhor do que nas edições passadas. Gosto muito desse ritmo brega para relembrar o passado, acompanhar as músicas, refrescar a memória. Tem muita coisa boa aqui na festa. O parque está espalhado por toda a Lagoa, sem contar que tem muita segurança. Para mim, a Festa das Neves está perfeita”, disse.

“Vim para ouvir a boa música e essas atrações estão muito boas. Para mim, é importante manter essa tradição. Estou achando bonito as luzes do parque de diversões, enfim, a festa toda está muito bacana”, pontuou o gráfico Josinaldo Soares.

Elba Cilene Evangelista, que é guia de turismo, foi com a família, preparada para ficar até o último show. “Escolhemos um local estratégico, trouxemos nosso cooler, nosso petisco, nossas cadeiras e vamos curtir todos os shows. Está tudo muito lindo aqui: o anel da Lagoa todo iluminado, as barracas, muitas opções. Está uma festa agradável e estou vendo que há segurança. Meus parabéns. Está muito legal e vir aqui esta noite, com certeza, valeu a pena”, relatou.

Artistas – A noite começou com a apresentação da banda Tentáculos, que cantou, junto com o público, uma série de sucessos nacionais e internacionais dos anos 80, 90 e 2000. A cantora Nathalie de Lima, vocalista do grupo, destacou o que representa integrar a programação. “É uma maravilha poder abrir a festividade profana da Festa das Neves, celebrando os 441 anos de João Pessoa. É uma grande satisfação estar aqui, ao lado dos demais integrantes da banda, trazendo esse clima de nostalgia, fazendo uma viagem no tempo, com um repertório que escolhemos com muito carinho”, disse.

A segunda atração da noite foi a banda Caronas do Opala. “Estamos com a mesma alegria de sempre. Já virou tradição e é o quarto ano de Caronas do Opala na Festa das Neves. É uma festa muito especial, que traz aquele toque de emoção no coração de todo mundo, a memória afetiva”, destacou a vocalista Val Donato. No repertório, o público pode curtir canções de Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Diana, entre outros clássicos do brega.

Encerrando a noite, subiu ao palco o artista Ivanildo Marques da Silva, mais conhecido pelo nome artístico Conde Só Brega ou Conde. O músico é conhecido por ser vocalista da banda O Conde e a Banda Só Brega, que lançou sucessos da música brega em Pernambuco entre as décadas de 1990 e 2000.

Comerciantes – Enquanto muita gente vai se divertir na Festa das Neves, outros estão no local a trabalho e comemorando a oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Egon Henrique da Silva, que comercializa bebidas, atua na Festa das Neves pela primeira vez e afirmou estar feliz com a oportunidade. “Está sendo ótima a experiência e espero, a partir de agora, trabalhar em outros eventos. É uma renda a mais para ajudar no sustento da família”, pontuou.

Já a comerciante Fabiana Batista, que vende maçã do amor, destacou que o produto é sempre um atrativo para o público porque se tornou tradição na Festa das Neves. “Para nós, que trabalhamos, esta é uma ótima oportunidade. Vendo maçã do amor há mais de dez anos nessa festa e a gente sempre tem grandes expectativas”, disse.

Programação na Lagoa – A agenda de shows da Festa das Neves segue, neste domingo (2), com o grupo Pagode do Meu Agrado, o cantor Gera Almeida e a Banda Aveloz, a partir das 19h. Na terça-feira (4), no Parque Solon de Lucena, sobem ao palco o cantor Jotinha, a cantora Fabiana Souto e Santanna, o Cantador. A programação completa da Festa das Neves pode ser conferida no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festadasneves/.

Celebra João Pessoa – Neste sábado (1º), acontece o Celebra João Pessoa, no Busto de Tamandaré. O evento foi lançado no mês de março pela Arquidiocese da Paraíba e pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em parceria com o Grupo de Oração Mãos de Maria. Durante o evento, que terá a participação da Irmã Kelly Patrícia e do Padre Sandro Santos, acontece a consagração da Arquidiocese da Paraíba a São Miguel Arcanjo.

Aniversário da cidade – No dia 5 de agosto (quarta-feira), dia do aniversário da cidade, João Pessoa recebe dois grandes shows no Busto de Tamandaré, que prometem reunir uma multidão. A abertura será da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa junto com a Banda 5 de Agosto. Em seguida, se apresentam o cantor Fábio Júnior e a banda Roupa Nova.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Turismo (Setur), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), e a Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), com a Guarda Civil Metropolitana. O evento também conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O capitão Nildemberg Maia, comandante do policiamento, afirmou que foi montado um planejamento antecipado com os órgãos da segurança pública. A Polícia Militar está empregando, por noite, mais de 70 homens para garantir a segurança da população.

A equipe do Corpo de Bombeiros, conforme o Major Pablo Honorato, conta com viatura de combate a incêndio e de resgate para atendimento ao público, equipe com drone para monitorar o evento, além de patrulhas volantes para realizar os primeiros atendimentos e, caso seja necessário, a condução para um hospital. Todas as informações são repassadas para uma central de monitoramento no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e as forças integradas de segurança estarão a par de tudo que acontecer durante os dias de festa.