Rede Paraíba exibe especial musical com Lucy Alves pelos 441 anos de João Pessoa

A cidade respira seus sons. O vento passa pelas palmeiras da orla de Cabo Branco até alcançar as falésias. Os pescadores da Penha cantam ao lançarem ao mar suas redes. As ladeiras do centro são embaladas pelo chorinho que mexe com o corpo de quem passa. O silêncio ecoa no horizonte do Hotel Globo quando seus visitantes olham para o Rio Sanhauá, de onde nasceu João Pessoa.

Gabrielly Kawany

Para celebrar os 441 anos da capital paraibana, a Rede Paraíba preparou um programa especial que transforma a cidade em palco e convida o público a celebrar ao som de uma das artistas que melhor representam a cultura do estado: Lucy Alves.

Apresentado por Edilane Araújo, o programa convida Lucy a revisitar sua relação com a capital onde nasceu, relembrando momentos marcantes da carreira e a escolha de gravar o audiovisual Lucy Alves ao Vivo em João Pessoa nas areias de Tambaú. Entre uma conversa e outra, o público acompanha sucessos do repertório da cantora e releituras de clássicos da música brasileira.

O especial também destaca os encontros musicais que marcaram o projeto. No palco, Lucy divide canções com artistas de diferentes estilos e gerações, como Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Xande de Pilares, Priscila Senna, Joyce Alane e Mariah, reafirmando a diversidade da música brasileira e a força da cultura nordestina.

Letícia Oliveira

Além da cantora, o programa apresenta outra face da artista. Lucy relembra sua trajetória como atriz, iniciada na televisão pelas mãos de Benedito Ruy Barbosa, fala sobre personagens marcantes da dramaturgia e revela como a interpretação passou a caminhar lado a lado com a música.

Das águas do Rio Sanhauá ao nascer do sol no ponto mais oriental das Américas, João Pessoa é apresentada como uma cidade que canta sua própria identidade e encontra na música uma forma de preservar a memória e fortalecer o sentimento de pertencimento.

Produzido pelo setor de Entretenimento da Rede Paraíba, com direção de Danillo Tavares, e produção de Madu Santos, o especial em homenagem aniversário de João Pessoa vai ao ar na programação no dia 05 de agosto e também ficará disponível no Globoplay para que o público possa rever esse encontro entre a cidade e uma de suas maiores representantes na música paraibana.

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