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Minha Cidade exibe edição especial em homenagem à capital

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João Pessoa completa 441 anos na próxima quarta-feira (5) e será homenageada em uma edição do Minha Cidade, das TVs Cabo Branco e Paraíba. Ao longo do especial, o programa convida o público a percorrer a capital paraibana por um caminho diferente. A produção costura lembranças, paisagens e personagens para mostrar como a cidade foi sendo construída ao longo dos séculos e continua ganhando novos traços todos os dias.

Renata Borges

Gravado em alguns dos cenários mais simbólicos de João Pessoa, o especial passa pelo Centro Cultural São Francisco, pela Estação Cabo Branco, pelo Jardim Botânico e pela orla da capital. A história da cidade é apresentada pela arquiteta Jéssica Árisla, que explica como igrejas, casarões, praças e diferentes estilos arquitetônicos ajudam a compreender a formação de uma das mais antigas capitais do Brasil.

A cultura popular também ganha espaço na homenagem com uma dupla de repentistas, Marivaldo dos Anjos e Oliveira de Panelas, que transforma em versos temas ligados à identidade pessoense, enquanto o ilustrador Paulo Moreira acompanha toda a narrativa traduzindo em aquarela as cores, as formas e as emoções despertadas por João Pessoa. O programa também mostra por que a capital paraibana passou a ocupar um lugar de destaque entre os destinos turísticos do país. Em entrevista, a professora de Turismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Denise Gadelha, analisa o crescimento da atividade turística, os desafios de preservar o patrimônio histórico e cultural e os fatores que fizeram João Pessoa conquistar cada vez mais visitantes nos últimos anos.

Renata Borges

A homenagem termina ao som do Hino de João Pessoa, interpretado pela banda de pífano Avuô, enquanto a narrativa reúne os elementos apresentados ao longo do programa em um tributo aos 441 anos da capital paraibana. A edição especial do “Minha Cidade: João Pessoa”, com reportagens de Matheus Aquino, produção de Juann Marcolino e direção de Danillo Tavares, vai ao ar na quarta-feira (5), às 11h45, nas TVs Cabo Branco e Paraíba, logo após o Mais Você. O projeto integra o núcleo de Entretenimento da Rede Paraíba, sob gerência de Guilherme Reis.

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