Leo Bezerra entrega Cozinha Comunitária do Timbó para reforçar o programa ‘Bora Comer’, com mais de 10 mil refeições diárias

O prefeito Leo Bezerra entregou, nesta quinta-feira (30), a nova Cozinha Comunitária do Timbó, totalmente reestruturada pela Prefeitura de João Pessoa para ampliar a oferta de refeições por meio do programa ‘Bora Comer’. O equipamento passa a servir 600 refeições diárias e também contará com cursos de capacitação profissional para a população.

Com outras cinco cozinhas comunitárias e três restaurantes populares, o programa ‘Bora Comer’ serve 10 mil refeições diárias para a população mais vulnerável de João Pessoa. Com investimento de R$ 602 mil, a obra garantiu a ampliação do refeitório e dos espaços de coordenação, nutrição, corte e acolhimento, além da construção de um espaço pedagógico, depósito, dois banheiros acessíveis e uma nova casa de gás.

“A entrega desta unidade representa a concretização de um sonho e um passo fundamental para garantir a segurança alimentar de nossas famílias. Estou certo de que, todos aqueles que colaboram diariamente conosco para o desenvolvimento da nossa cidade, compartilham desta alegria, que é sentida, sobretudo, pela população beneficiada. A Cozinha Comunitária ficou excelente, consolidando o nosso programa ‘Bora Comer’, que leva alimentação de qualidade diretamente a quem mais precisa”, destacou o prefeito.

Estrutura de cozinhas na cidade – A secretária Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), Norma Gouveia, informou que João Pessoa possui seis cozinhas comunitárias em funcionamento, totalizando 3.600 refeições servidas por dia. O plano de expansão prevê a instalação de mais cinco unidades, localizadas no Complexo Beira Rio, Mandacaru, Alto do Mateus, Cruz das Armas e Bairro das Indústrias, projetos que se encontram em fase de execução e serão entregues em breve.

“Nosso projeto consiste não apenas na construção de novos espaços, mas na qualificação contínua da estrutura já existente, visando aprimorar o atendimento à população. Cada unidade é um equipamento público fundamental, distribuindo diariamente 600 refeições — sendo 300 no almoço e 300 no jantar. Já os restaurantes populares, em Mangabeira, Varadouro e o terceiro, inaugurado recentemente no bairro Castelo Branco, tem o diferencial de atender tanto a comunidade quanto o público universitário”, explicou a secretária.

Segurança alimentar – Falando em nome dos beneficiados da Cozinha Comunitária do Timbó durante a solenidade, Renata Domingos da Silva agradeceu o atendimento no equipamento, exaltando a qualidade dos alimentos e o olhar social. “Tanta gente que não consegue ter essa segurança alimentar, de poder fazer uma refeição com dignidade. Aqui, centenas de pessoas têm essa condição. Almoço e jantar, todos os dias, da melhor qualidade possível”, comemorou a beneficiada.

Investimento de R$ 31 milhões nos Bancários – Um amplo conjunto de investimentos no bairro dos Brancários, que já recebeu a pavimentação de 19 ruas em paralelepípedo, outras 14 vias foram asfaltadas e uma nova rua está contratada para pavimentação. Na Educação, foram concluídas as obras da Escola Aruanda, do CMEI Nossa Senhora de Fátima e do CMEI Jandira da Silva Araújo, enquanto a Escola Olívio Ribeiro Campos e o CREI Arthur Antônio Belarmino Ferreira seguem em execução.

Entre outros investimentos no bairro, a gestão municipal entregou o Ginásio da Praça da Paz, o Parque das Três Ruas, o Complexo de Doenças Raras e a Praça do Timbó. Os Bancários também contam com iluminação pública 100% em LED. Somando todas as intervenções, o investimento da Prefeitura no bairro chega a R$ 31,9 milhões.