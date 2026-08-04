Seinfra conclui a semana com serviços de manutenção em 50 bairros de João Pessoa

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade, nesta sexta-feira (31), aos serviços de manutenção e conclui a semana executando a operação tapa-buraco em 50 bairros da Capital. Esse trabalho é realizado diariamente pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros: Jardim Cidade Universitária, Mangabeira, Mumbaba, Ernesto Geisel, Aeroclube, Bessa, Bairro das Indústrias, Bancários, Castelo Branco, Alto do Mateus, João Paulo II, Varadouro, Tambiá, Cristo Redentor, Varjão, Oitizeiro, Distrito Industrial, Jaguaribe, Centro, Treze de Maio, Ilha do Bispo, Roger, Costa e Silva, Funcionários, Jardim Veneza, José Américo, Anatólia, Grotão, Bairro dos Ipês, Jardim São Paulo, Jardim Oceania, Manaíra, Gramame, Torre, Mandacaru, Altiplano, Penha, Parque Verde, Tambauzinho, Cabo Branco, Pedro Gondim, Brisamar, Planalto Boa Esperança, Miramar, Portal do Sol, Bairro dos Estados, Ernani Sátiro, Valentina de Figueiredo, Colibris e Cuiá.

A Seinfra também executa serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, substituição de tampões, em diversos pontos da cidade. As equipes de iluminação pública estão em Cruz das Armas, Alto do Mateus, Costa e Silva, Distrito Industrial, José Américo e Oitizeiro.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.