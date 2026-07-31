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Mãe de cadeirante agredido com socos pelo pai em João Pessoa diz que atitude ‘não surpreende’

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Mãe de cadeirante agredido com socos pelo pai em João Pessoa diz que atitude ‘não surpreende’ – Foto: Reprodução.

A mãe do cadeirante agredido pelo pai com socos em um condomínio de João Pessoa, identificada como Fernanda Rocha, disparou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que a atitude do homem “não surpreende” e relatou outros problemas ocasionados pelo ex-companheiro quando a família ainda morava em Parnaíba, no Piauí.

O pai foi identificado como Antônio Luiz e, segundo a mãe do jovem cadeirante, ele também morava em Parnaíba, até sofrer um grave acidente de motocicleta em março deste ano e passar a usar de cadeira de rodas. Ele foi levado para a Paraíba, onde passou a morar com o pai.

Eu vi o vídeo e não me surpreende, porque eu avisei. Ele [ex-companheiro] não percebeu nem uma câmera que estava ali e emendou a bolachada no meu filho“, declarou Fernanda em um vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, a mulher também afirmou ter sido agredida por anos pelo ex-companheiro. Ela não detalhou, no entanto, se as agressões foram denunciadas à polícia.

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As agressões

Imagem de um circuito de segurança registrou o momento em que a vítima foi agredida pelo pai dentro do condomínio. As agressões ocorreram na madrugada de quarta-feira (29), após os dois retornarem de um passeio. O jovem foi atingido por socos durante uma discussão.

Ao chegarem ao condomínio, por volta de 1h, o pai percebeu que havia urina no banco do carro, e, em seguida, iniciou as agressões, conforme mostram as imagens.

Após a divulgação das imagens que captaram as agressões, o suspeito se apresentou à Central de Polícia Civil, em João Pessoa. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.

A Polícia Civil da Paraíba informou nesta quinta-feira (30) que registrou um boletim de ocorrência e instaurou uma investigação para apurar o caso.

Além das agressões registradas pelas câmeras, a polícia apura informações de que o homem teria se envolvido em outros episódios de intimidação e ameaças no condomínio. Moradores também relataram que ele costumava andar armado.

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