Itaú Personnalité World Legend aparece em primeiras imagens reais; veja como é o unboxing e raio-x

Por MRNews



O Itaú Personnalité The World Legend Mastercard começou a chegar às mãos de alguns clientes selecionados e já desperta grande curiosidade entre os apaixonados por cartões de crédito premium. Considerado o produto mais exclusivo do portfólio Personnalité, o cartão promete reunir benefícios voltados para clientes de alta renda, com foco em viagens, experiências e serviços diferenciados.

O MRNews teve acesso às primeiras imagens reais do cartão e da embalagem de boas-vindas graças à colaboração de um leitor e seguidor do canal Viagem Black. Durante uma transmissão ao vivo, Lucas compartilhou fotos exclusivas do seu novo World Legend, permitindo uma análise detalhada do design, da apresentação e dos diferenciais do produto.

Design aposta na elegância e na discrição

À primeira vista, o novo World Legend chama atenção por fugir do padrão adotado pela maioria dos cartões premium disponíveis no mercado brasileiro.

Enquanto muitos concorrentes utilizam acabamento preto, metálico ou com elementos chamativos, o modelo do Itaú Personnalité World Legend aposta em uma identidade visual minimalista. O cartão possui uma tonalidade clara, próxima ao branco, com pequenas partículas distribuídas pela superfície, criando um efeito sofisticado e discreto.

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Itaú libera visualização do limite do cartão The One

Na parte frontal aparecem apenas os elementos essenciais:

identificação The World Legend ;

; logotipo do Itaú;

marca Personnalité;

chip do cartão;

logotipo Mastercard.

A proposta transmite exclusividade sem recorrer ao excesso de detalhes, reforçando o conceito de luxo discreto.

Embalagem premium reforça a experiência

Outro detalhe que chamou atenção foi o kit de apresentação enviado pelo Itaú.

O cartão chega em uma caixa rígida com acabamento em tecido, bastante diferente das embalagens tradicionais utilizadas para cartões de crédito. Na tampa, uma frase gravada em baixo relevo resume a proposta do banco:

Ventos extremos provocam destruição, deixam mortos e colocam estados do Sul em alerta

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“Pra todos os seus feitos.”

O conjunto transmite uma sensação de cuidado com a experiência do cliente desde o primeiro contato com o produto.

Embora o conteúdo interno seja bastante discreto, o acabamento da embalagem coloca o World Legend entre os cartões mais bem apresentados do mercado nacional.

O que é o World Legend Mastercard?

O World Legend representa a categoria mais elevada da Mastercard disponível no Brasil, posicionando-se acima dos tradicionais cartões Mastercard Black.

Criada para atender clientes de altíssima renda, essa categoria reúne benefícios exclusivos relacionados a viagens internacionais, gastronomia, entretenimento, concierge e experiências personalizadas.

No Brasil, o Itaú passou a oferecer essa categoria inicialmente para um grupo bastante restrito de clientes do segmento Personnalité.

Principais benefícios do Itaú Personnalité World Legend

Além do visual diferenciado, o cartão também se destaca pelo pacote de benefícios.

Entre os principais diferenciais estão:

Benefício Disponível Até 5 pontos por dólar em compras internacionais ✅ 4,5 pontos por dólar em compras nacionais ✅ Acessos ilimitados às salas VIP participantes ✅ Mastercard Airport Experience ✅ Lounge Taste of Priceless em Guarulhos ✅ Concierge exclusivo ✅ Seguro viagem internacional ✅ Benefícios gastronômicos e experiências ✅ Ofertas especiais em hotéis e viagens ✅

O conjunto posiciona o cartão entre os mais completos atualmente disponíveis para clientes de alta renda.

Pontuação entre as melhores do mercado

O programa de recompensas também chama atenção.

A pontuação anunciada coloca o World Legend entre os cartões mais generosos do Itaú.

Tipo de compra Pontuação Compras realizadas no Brasil 4,5 pontos por dólar Compras internacionais 5 pontos por dólar

Para quem concentra elevados gastos mensais no cartão, a diferença pode representar um volume significativo de pontos acumulados ao longo do ano.

Salas VIP continuam sendo um dos maiores atrativos

Os benefícios para viagens seguem como um dos principais destaques do novo cartão.

Além do acesso às salas participantes do programa Mastercard Airport Experience, os clientes elegíveis também podem utilizar o exclusivo Taste of Priceless, espaço localizado no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos e voltado aos portadores da categoria World Legend.

Somado ao pacote de seguros internacionais e serviços de concierge, o cartão busca oferecer uma experiência completa para quem viaja com frequência.

Quem pode ter o World Legend?

Essa ainda é uma das maiores dúvidas dos clientes.

Até o momento, o Itaú não divulgou critérios públicos e objetivos para obtenção do cartão. A emissão ocorre por convite, levando em consideração fatores como patrimônio, relacionamento com o banco, utilização de produtos financeiros e análise individual do cliente.

Isso significa que, mesmo dentro do segmento Personnalité, nem todos os correntistas estão aptos a solicitar o World Legend neste momento.

Primeiras impressões

As imagens compartilhadas mostram que o Itaú optou por um produto visualmente elegante e bastante diferente da maioria dos cartões premium disponíveis no país.

A combinação entre acabamento discreto, embalagem sofisticada e um pacote robusto de benefícios reforça a estratégia do banco de disputar espaço no segmento de cartões voltados ao público de altíssima renda.

Agora resta acompanhar como será a expansão da oferta do World Legend e se o Itaú ampliará a disponibilidade do cartão para um número maior de clientes Personnalité nos próximos meses.

Agradecimento especial

O MRNews agradece ao Lucas, seguidor do canal Viagem Black, por disponibilizar as imagens exclusivas do seu Itaú Personnalité The World Legend Mastercard durante nossa transmissão ao vivo.

A colaboração permitiu apresentar aos leitores um dos primeiros registros reais do cartão e do kit de boas-vindas, oferecendo uma visão detalhada de um dos lançamentos mais aguardados do mercado de cartões premium brasileiro.