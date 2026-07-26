Quatro suspeitos de integrar organização criminosa do Rio de Janeiro são presos em Galante. Reprodução / Polícia Civil

Quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa do Rio de Janeiro foram presos durante uma operação da Polícia Civil na quinta-feira (23), na zona rural de Galante, distrito de Campina Grande. Segundo a polícia, o grupo atuava nos municípios de Aroeiras e Gado Bravo.

A ação foi realizada pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Aroeiras.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou um imóvel usado como base do grupo criminoso. Ainda segundo a corporação, durante a abordagem os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.

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Dois suspeitos foram presos em flagrante no local. Outros dois fugiram por uma área de mata e atravessaram um açude, mas foram encontrados horas depois com apoio da Polícia Militar.

Os dois homens localizados após a fuga estavam feridos, segundo a Polícia Civil, e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Fagundes, onde permanecem sob custódia policial. O g1 entrou em contato para atualizar o estado de saúde deles, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Um deles tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido sobre um homicídio registrado neste ano em Gado Bravo.

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu duas pistolas calibre 9 milímetros, munições, rádios comunicadores, roupas camufladas, toucas balaclava e dispositivos eletrônicos que, segundo a investigação, eram utilizados pela organização criminosa.

As equipes também localizaram uma motocicleta, capacetes e vestimentas que, de acordo com a polícia, foram usados na execução do homicídio investigado. Conforme a investigação, o crime teria sido motivado pela disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região

As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração dos fatos.