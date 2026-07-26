Quatro suspeitos de integrar organização criminosa do Rio de Janeiro são presos em Galante
Quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa do Rio de Janeiro foram presos durante uma operação da Polícia Civil na quinta-feira (23), na zona rural de Galante, distrito de Campina Grande. Segundo a polícia, o grupo atuava nos municípios de Aroeiras e Gado Bravo.
A ação foi realizada pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Aroeiras.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou um imóvel usado como base do grupo criminoso. Ainda segundo a corporação, durante a abordagem os policiais foram recebidos a tiros e revidaram.
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Dois suspeitos foram presos em flagrante no local. Outros dois fugiram por uma área de mata e atravessaram um açude, mas foram encontrados horas depois com apoio da Polícia Militar.
Os dois homens localizados após a fuga estavam feridos, segundo a Polícia Civil, e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Fagundes, onde permanecem sob custódia policial. O g1 entrou em contato para atualizar o estado de saúde deles, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.
Um deles tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido sobre um homicídio registrado neste ano em Gado Bravo.
Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu duas pistolas calibre 9 milímetros, munições, rádios comunicadores, roupas camufladas, toucas balaclava e dispositivos eletrônicos que, segundo a investigação, eram utilizados pela organização criminosa.
As equipes também localizaram uma motocicleta, capacetes e vestimentas que, de acordo com a polícia, foram usados na execução do homicídio investigado. Conforme a investigação, o crime teria sido motivado pela disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região
As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e aprofundar a apuração dos fatos.