domingo, julho 26, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

João Pessoa registra chuva acima de 60 milímetros em 12 horas

admin1

João Pessoa registra chuva acima de 60 milímetros em 12 horas. (Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

João Pessoa registrou 61 milímetros de chuva em um espaço de 12 horas, nesta sexta-feira (24), segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Segundo o órgão, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos seguintes bairros da capital:

  • Manaíra – 66 mm
  • Cuiá – 33 mm
  • Grotão – 32,6 mm
  • Bairro do Cristo – 32,6 mm
  • Altiplano – 23,4 mm

Apesar do volume registrado, a Defesa Civil de João Pessoa informou que atendeu apenas uma ocorrência durante a madrugada desta sexta-feira. O chamado foi para uma infiltração na edificação de um prédio, no bairro da Torre, sem vítimas.

LEIA TAMBÉM:

Em nota, o coordenador da Defesa Civil municipal, Kelson Chaves, disse que o órgão faz o monitoramento dos locais de risco existentes.

“Desde as primeiras horas dá manhã, com o auxílio das câmeras instaladas na cidade, tanto do Smart City, quanto da SEMOB, estamos monitorando os locais de risco existentes e nossas equipes o farão pessoalmente”, disse.

Voo é desviado para Campina Grande

As condições meteorológicas registradas na manhã desta sexta-feira (24) provocaram a arremetida de um voo com destino a João Pessoa.

Após a manobra, a aeronave foi alternada para o Aeroporto de Campina Grande e, posteriormente, retornou à capital paraibana.

Em nota, a Aena informou que a mudança de rota ocorreu em razão do tempo. A concessionária também afirmou que o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto opera normalmente, com toda a infraestrutura disponível para pousos e decolagens e os serviços de atendimento aos passageiros.

Alerta amarelo de chuvas intensas

João Pessoa está entre as 108 cidades da Paraíba que permanecem sob alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

🟡Perigo potencial: Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso começou à 0h desta sexta-feira (24) e segue válido até as 23h59. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos e de queda de galhos de árvores é baixo.

Municípios sob alerta amarelo

  1. Alagoa Grande
  2. Alagoa Nova
  3. Alagoinha
  4. Alcantil
  5. Algodão de Jandaíra
  6. Alhandra
  7. Araçagi
  8. Arara
  9. Araruna
  10. Areia
  11. Areial
  12. Aroeiras
  13. Baía da Traição
  14. Bananeiras
  15. Barra de Santana
  16. Barra de Santa Rosa
  17. Barra de São Miguel
  18. Bayeux
  19. Belém
  20. Boa Vista
  21. Boqueirão
  22. Borborema
  23. Caaporã
  24. Cabaceiras
  25. Cabedelo
  26. Cacimba de Dentro
  27. Caiçara
  28. Caldas Brandão
  29. Campina Grande
  30. Capim
  31. Caraúbas
  32. Casserengue
  33. Caturité
  34. Conde
  35. Congo
  36. Cruz do Espírito Santo
  37. Cubati
  38. Cuité
  39. Cuité de Mamanguape
  40. Cuitegi
  41. Curral de Cima
  42. Damião
  43. Dona Inês
  44. Duas Estradas
  45. Esperança
  46. Fagundes
  47. Gado Bravo
  48. Guarabira
  49. Gurinhém
  50. Gurjão
  51. Ingá
  52. Itabaiana
  53. Itapororoca
  54. Itatuba
  55. Jacaraú
  56. João Pessoa
  57. Juarez Távora
  58. Juripiranga
  59. Lagoa de Dentro
  60. Lagoa Seca
  61. Logradouro
  62. Lucena
  63. Mamanguape
  64. Marcação
  65. Mari
  66. Massaranduba
  67. Mataraca
  68. Matinhas
  69. Mogeiro
  70. Montadas
  71. Mulungu
  72. Natuba
  73. Olivedos
  74. Pedras de Fogo
  75. Pedro Régis
  76. Pilar
  77. Pilões
  78. Pilõezinhos
  79. Pirpirituba
  80. Pitimbu
  81. Pocinhos
  82. Puxinanã
  83. Queimadas
  84. Remígio
  85. Riachão
  86. Riachão do Bacamarte
  87. Riachão do Poço
  88. Riacho de Santo Antônio
  89. Rio Tinto
  90. Salgado de São Félix
  91. Santa Cecília
  92. Santa Rita
  93. São Domingos do Cariri
  94. São João do Cariri
  95. São José dos Ramos
  96. São Miguel de Taipu
  97. São Sebastião de Lagoa de Roça
  98. Sapé
  99. Serra da Raiz
  100. Serra Redonda
  101. Serraria
  102. Sertãozinho
  103. Sobrado
  104. Solânea
  105. Soledade
  106. Sossêgo
  107. Tacima
  108. Umbuzeiro

Você pode gostar também

Emlur recebe visitantes na Multifeira Brasil Mostra Brasil e orienta sobre educação ambiental

Sine-JP disponibiliza 140 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

João Pessoa inicia a semana vacinando todos os públicos a partir de seis meses de idade contra Covid-19