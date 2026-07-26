João Pessoa registra chuva acima de 60 milímetros em 12 horas. (Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

João Pessoa registrou 61 milímetros de chuva em um espaço de 12 horas, nesta sexta-feira (24), segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Segundo o órgão, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados nos seguintes bairros da capital:

Manaíra – 66 mm

Cuiá – 33 mm

Grotão – 32,6 mm

Bairro do Cristo – 32,6 mm

Altiplano – 23,4 mm

Apesar do volume registrado, a Defesa Civil de João Pessoa informou que atendeu apenas uma ocorrência durante a madrugada desta sexta-feira. O chamado foi para uma infiltração na edificação de um prédio, no bairro da Torre, sem vítimas.

LEIA TAMBÉM:

Em nota, o coordenador da Defesa Civil municipal, Kelson Chaves, disse que o órgão faz o monitoramento dos locais de risco existentes.

“Desde as primeiras horas dá manhã, com o auxílio das câmeras instaladas na cidade, tanto do Smart City, quanto da SEMOB, estamos monitorando os locais de risco existentes e nossas equipes o farão pessoalmente”, disse.

Voo é desviado para Campina Grande

As condições meteorológicas registradas na manhã desta sexta-feira (24) provocaram a arremetida de um voo com destino a João Pessoa.

Após a manobra, a aeronave foi alternada para o Aeroporto de Campina Grande e, posteriormente, retornou à capital paraibana.

Em nota, a Aena informou que a mudança de rota ocorreu em razão do tempo. A concessionária também afirmou que o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto opera normalmente, com toda a infraestrutura disponível para pousos e decolagens e os serviços de atendimento aos passageiros.

Alerta amarelo de chuvas intensas

João Pessoa está entre as 108 cidades da Paraíba que permanecem sob alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

🟡Perigo potencial: Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso começou à 0h desta sexta-feira (24) e segue válido até as 23h59. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos e de queda de galhos de árvores é baixo.

Municípios sob alerta amarelo