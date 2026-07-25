João Gomes cancela shows após ser intenado por influenza
Por MRNews
O cantor João Gomes foi internado nesta sexta-feira (24) no Real Hospital Português, no Recife, após ter sido diagnosticado com influenza.
Ele teve alta neste sábado (25) e já está em casa na capital pernambucana.
Com isso, os shows que ele iria fazer foram cancelados porque deverá permanecer em repouso por orientação médica.
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João Gomes cancela shows após ser internado por influenza
Ele não se apresentou no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, nesta sexta-feira (24), e não irá se apresentar neste sábado (25) em Riachão do Jacuípe, na Bahia.