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João Gomes cancela shows após ser intenado por influenza

admin1

Por MRNews

O cantor João Gomes foi internado nesta sexta-feira (24) no Real Hospital Português, no Recife, após ter sido diagnosticado com influenza.

Ele teve alta neste sábado (25) e já está em casa na capital pernambucana.

Com isso, os shows que ele iria fazer foram cancelados porque deverá permanecer em repouso por orientação médica.

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João Gomes cancela shows após ser internado por influenza

Ele não se apresentou no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, nesta sexta-feira (24), e não irá se apresentar neste sábado (25) em Riachão do Jacuípe, na Bahia. 

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