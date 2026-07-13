Entenda como funciona a academia ao ar livre na Orla de Cabo Branco, em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza uma academia gratuita ao ar livre na Orla de Cabo Branco. A população pode utilizar os equipamentos e participar de aulas esportivas mediante cadastro, em quase todos os dias da semana.

O Jornal da Paraíbapreparou uma lista com as principais informações sobre o funcionamento da academia. Confira mais abaixo.

Cadastro

O cadastro é realizado apenas por meio de um QR code na entrada da academia. Também é necessário responder um questionário com informações sobre a sua saúde.

Horário de funcionamento

O equipamento funciona de segunda a sábado, nos horários das 5h às 10h e das 15h às 21h, disponibilizando modalidades como academia ao ar livre (musculação), treinamento funcional, dança, step, capoeira, alongamento, natação no mar e assessoria de corrida.

Atividades

A unidade Cabo Branco disponibiliza diversas modalidades para pessoas a partir de 14 anos.

A musculação é oferecida de segunda a sábado, nos horários das 5h às 10h e das 15h às 21h, com capacidade para 30 alunos por hora.

O funcional acontece às terças e quintas-feiras, das 6h às 7h e das 17h às 18h, com 50 vagas pela manhã e 30 vagas à tarde.

As aulas de step são realizadas às quartas e sextas-feiras, das 6h às 7h, e às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h, com 25 vagas por horário.

O alongamento acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h, com 30 vagas.

A modalidade de aeróbica é realizada às segundas e sextas-feiras, das 17h às 18h, com 40 vagas.

As aulas de dança acontecem de segunda a sábado, das 6h30 às 7h30, e às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h30, oferecendo 40 vagas no turno da manhã e 50 vagas no turno da tarde.

A capoeira é realizada às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h, com 30 vagas.

Estrutura

A academia ocupa uma área de 200 metros quadrados, com piso de borracha, guarda-corpo, aparelhos de musculação em inox e pesos livres. O espaço tem acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais.