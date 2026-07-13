Cineastas e documentarista debatem influência do cinema francês nas produções paraibanas
O Cinema Passeio recebe, nesta terça-feira (14), o cineasta Bertrand Lira, o professor e documentarista João de Lima e a cineasta Mariana Silveira, na Conversa de Cinema. O bate-papo, que terá como tema ‘A influência do cinema francês no cinema paraibano’, será a partir das 19h e é aberto ao público.
Durante todo o mês de julho, a programação do Cinema Passeio concentra uma série de filmes franceses na Mostra Institut Français de Cinema, uma parceria da Funjope com a Embaixada da França e a Aliança Francesa.
O Cinema Passeio, primeiro cinema público da cidade, que fica no bairro da Torre, foi criado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e tem sessões gratuitas de sexta a domingo.
Confira a programação
Sexta-feira (17)
16h – ‘As aventuras de Azur e Asmar’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – ‘O ódio’
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
Sábado (18)
16h – ‘As aventuras de Azur e Asmar’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – ‘O ódio’
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
Domingo (19)
16h – ‘O ódio’
Direção: Mathieu Kassovitz/longa-metragem/16 anos/ficção
19h – ‘As aventuras de Azur e Asmar’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
Sexta-feira (24)
16h – ‘Hiroshima Meu Amor’
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – ‘Os olhos sem rosto’
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Sábado (25)
16h – ‘Hiroshima Meu Amor’
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – ‘Os olhos sem rosto’
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Domingo (26)
16h – ‘Hiroshima Meu Amor’
Direção: Alain Resnais/longa-metragem/12 anos/ficção
19h – ‘Os olhos sem rosto’
Direção: Georges Franju/longa-metragem/14 anos/ficção
Sexta-feira (31)
16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – ‘Rafiki’
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Sábado (1º/08)
16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – ‘Rafiki’
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Domingo (2)
16h – ‘O Faraó, o Selvagem e a Princesa’
Direção: Michel Ocelot/longa-metragem/livre/animação
19h – ‘Rafiki’
Direção: Wanuri Kahiu/longa-metragem/14 anos/ficção
Serviço
Local: Espaço Cinema Passeio
Endereço: Avenida Capitão João Freire, 186 – Torre.
Ingressos: retirada gratuita 1 hora antes de cada sessão
Atenção: não é permitida a entrada com alimentos e bebidas na sala de exibição.