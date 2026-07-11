Quem era a cantora Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos, nesta quinta-feira (9)

Tina Korhonen/Divulgação

A cantora galesa Bonnie Tyler morreu nesta quinta-feira (9), aos 75 anos, em um hospital de Portugal, onde estava internada desde o mês de maio após passar por uma cirurgia intestinal de emergência.

A morte foi confirmada através de uma nota divulgada nas redes sociais da cantora.

“A família e a equipe de Bonnie estão com o coração partido em informar que Bonnie faleceu inesperadamente na noite passada, em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada. Divulgaremos um novo comunicado em breve, mas, por enquanto, pedimos privacidade para lidar com a tragédia”, diz a publicação.

Hit que marcou os anos 1980

Bonnie, cujo nome de batismo é Gaynor Hopkins, ficou mundialmente famosa pelos hits “It’s a Heartache” (1977) e “Total Eclipse Of The Heart”, do álbum “Faster Than the Speed of Night” (1983), que fez a cantora alcançar números históricos nas paradas britânica e americana e a projetou mundialmente.

Uma das características de Bonnie era a rouquidão na voz, adquirida após não seguir as recomendações de repouso absoluto após uma cirurgia para retirada de um nódulo nas cordas vocais.

Em 2023, Bonnie recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE) em reconhecimento a sua carreira.