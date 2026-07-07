Santander Unlimited e Aadvantage Black é a nova aposta do banco para os Mais Ricos

Por MRNews



Aconteceu: Santander libera Unlimited sem meta de gastos para clientes Private e reforça disputa pela alta renda

O mercado brasileiro de cartões de crédito para alta renda ganhou mais um capítulo importante em 2026. O Santander oficializou a apresentação de seu portfólio exclusivo para clientes do segmento Private Banking, destacando os cartões Santander Unlimited e Santander AAdvantage Black com condições diferenciadas que chamam a atenção do mercado.

Segundo o especialista em cartões de alta renda do Viagem Black, Hugo Reis, a principal novidade é que clientes elegíveis ao segmento Private não precisam cumprir metas mensais de gastos para obter isenção de anuidade, algo que vem se tornando cada vez mais raro entre os cartões premium brasileiros.

Santander aposta no relacionamento patrimonial

Nos últimos anos, diversos bancos passaram a exigir gastos elevados para manter benefícios em cartões de crédito de alta renda. Em alguns casos, os clientes precisam movimentar dezenas de milhares de reais por mês para evitar a cobrança de anuidade.

No segmento Private Banking do Santander, porém, a lógica é diferente.

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A instituição considera principalmente o relacionamento patrimonial do cliente, incluindo investimentos e ativos sob gestão, eliminando a necessidade de cumprir metas mensais de consumo para manter os cartões sem cobrança de anuidade.

A estratégia reforça a tendência dos bancos de valorizar clientes com patrimônio elevado em vez de focar exclusivamente no volume de gastos realizados no cartão.

Unlimited pode chegar a 6 pontos por dólar

O Santander Unlimited Private permanece como um dos produtos mais robustos do banco para clientes de alta renda.

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De acordo com as informações divulgadas pela instituição, o cartão oferece pontuação escalonada dentro do programa de recompensas do banco.

Pontuação em compras nacionais

A partir de 3,5 pontos por dólar gasto;

Possibilidade de atingir até 5,25 pontos por dólar conforme o nível de relacionamento.

Pontuação em compras internacionais

A partir de 4 pontos por dólar;

Até 6 pontos por dólar nos níveis mais elevados.

Além disso, os clientes podem solicitar até sete cartões adicionais sem cobrança de anuidade.

Salas VIP continuam sendo um dos grandes atrativos

O acesso a salas VIP permanece como um dos principais diferenciais dos cartões Unlimited.

Na versão Mastercard Black, os clientes contam com:

Acessos ilimitados à rede LoungeKey;

Até oito convidados gratuitos por ano.

Já na versão Visa Infinite, os benefícios incluem:

Acessos ilimitados pelo DragonPass;

Até oito convidados anuais sem custo adicional.

A combinação das duas bandeiras amplia significativamente as opções de acesso aos principais lounges aeroportuários do mundo.

AAdvantage Black é destaque para quem acumula milhas

Outro produto que ganhou espaço na vitrine do Santander Private foi o cartão Santander AAdvantage Black.

Voltado especialmente para clientes que acumulam milhas no programa da American Airlines, o cartão oferece:

Até 5 milhas AAdvantage por dólar gasto;

Acúmulo de Loyalty Points para obtenção de status elite;

Até cinco cartões adicionais gratuitos.

O produto também oferece acesso ilimitado à sala Mastercard Black no Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de quatro acessos anuais via LoungeKey.

Disputa pela alta renda segue aquecida

A movimentação do Santander acontece em um momento de forte concorrência entre os bancos pelo público de alta renda e ultra alta renda.

Nos últimos meses, o mercado assistiu ao lançamento de novos produtos exclusivos, incluindo os cartões World Legend Mastercard oferecidos por algumas instituições financeiras.

Ao mesmo tempo, diversos bancos reajustaram anuidades, revisaram políticas de acesso a salas VIP e passaram a exigir maior relacionamento financeiro para liberar benefícios diferenciados.

Nesse cenário, os cartões do segmento Private Banking ganham ainda mais relevância por concentrarem alguns dos benefícios mais completos disponíveis atualmente no mercado brasileiro.

O que isso significa para os clientes?

A estratégia do Santander mostra que o futuro dos cartões premium parece estar cada vez mais ligado ao relacionamento global com o banco.

Em vez de premiar apenas quem gasta mais, as instituições financeiras estão valorizando clientes que concentram investimentos, patrimônio e movimentação financeira em uma única plataforma.

Para quem já pertence ao segmento Private Banking, isso pode significar acesso a cartões mais completos, sem a necessidade de cumprir metas mensais de gastos para manter benefícios importantes.

Já para os demais clientes, a tendência é que os melhores produtos do mercado fiquem cada vez mais vinculados a critérios patrimoniais e de relacionamento financeiro.

Fonte: Santander Private Banking e Santander Unlimited Private

Tags: Santander Unlimited, Santander Private Banking, Santander AAdvantage Black, cartões de crédito, alta renda, cartões premium, salas VIP, LoungeKey, DragonPass, milhas AAdvantage, American Airlines, cartões sem anuidade, mercado financeiro, MRNews.