Prefeitura realiza mutirão de tapa-buracos do Vira CG Infraestrutura – CGNotícias

Por MRNews



O primeiro mutirão de tapa-buracos do programa Vira CG Infraestrutura acontece neste sábado (4). A iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), tem como objetivo intensificar a recuperação da malha viária, concentrando as equipes de trabalho em uma mesma região da cidade a cada sábado.

Nesta primeira ação, quatro frentes de serviço, com cerca de 45 trabalhadores, estão atuando na rotatória da Coca-Cola, seguindo pela Avenida Interlagos até a rotatória de acesso à Três Barras, atendendo também a Vila Albuquerque. Paralelamente, equipes também executam os serviços nos bairros Vila Carlota e Vila Ieda.

Ao todo, neste primeiro mutirão, estão sendo utilizadas cerca de 120 toneladas de massa asfáltica, quantidade suficiente para recuperar entre 1.500 e 2.000 buracos. Além do mutirão de tapa-buracos, também estão sendo feitos serviços de zeladoria (capina, roçada e varrição).

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Para a prefeita Adriane Lopes, o mutirão representa uma nova estratégia para acelerar os resultados e garantir mais qualidade na infraestrutura urbana.

“Esse mutirão faz parte de um planejamento que reúne organização e investimentos para oferecer uma resposta cada vez mais rápida às demandas da população. Com essa estratégia, ampliamos a produtividade dos serviços e aceleramos a recuperação das vias, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para quem circula pela cidade”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

A Sisep atua para ampliar a cobertura dos serviços de manutenção viária, contribuindo para a segurança e melhores condições de trafegabilidade.