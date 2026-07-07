Prefeitura monta estrutura para transmissão do jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo

Já está tudo pronto para os pessoenses e turistas que estão em João Pessoa acompanharem o jogo do Brasil contra a Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol, na Orla da Capital. A Prefeitura montou uma megaestrutura com telão e palco para shows, no Busto de Tamandaré. Assim como aconteceu durante os festivais de quadrilhas juninas, na praia, e no São João Multicultural, no Parque Solon de Lucena, o público terá um momento festivo com a transmissão da partida.

O espaço contará com telão de 10x4m e palco para shows de Os Filhos do Forró, Raffaela Vieira e Kelly Silva, transformando um dos principais cartões-postais da Capital em ponto de encontro para torcedores e famílias que desejam acompanhar o jogo em clima de confraternização. A concentração do público está prevista para as 15h deste domingo, já que a partida começa às 17h (horário de Brasília).

A iniciativa integra a programação organizada pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), para aproximar a população dos jogos da Seleção Brasileira em espaços públicos. A equipe brasileira conta com dois pessoenses em seu elenco: o atacante Matheus Cunha e o lateral Douglas Santos.

Durante a primeira fase da Copa do Mundo, a gestão municipal já realizou transmissões em telões instalados nos festivais de quadrilhas juninas, na praia, e no São João Multicultural, no Parque Solon de Lucena, permitindo que o público acompanhasse as partidas enquanto participava da programação junina organizada pela Funjope.

Agora, o diferencial é levar novamente essa experiência para a Orla de Tambaú, oferecendo aos torcedores a oportunidade de assistir ao confronto em um dos cenários mais emblemáticos da cidade, com estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança.

Na tarde deste sábado (4), enquanto os trabalhadores finalizavam a estrutura, o morador de João Pessoa, Ednei Silva, aproveitava o fim de semana pedalando e aproveitou para elogiar a estrutura. “Fiquei sabendo ontem que teria telão, e neste sábado à tarde vim dar um passeio na Orla e aproveitei pra conferir como vai ficar a estrutura, achei uma boa iniciativa da Prefeitura. Ainda mais porque tem dois jogadores que são daqui de João Pessoa, isso deixa a torcida ainda mais animada”, afirmou.

A ação da Prefeitura também animou turistas. Recém-chegado à João Pessoa, o paraense Francisco de Assis Pereira contou que descobriu pelas redes sociais que a Prefeitura promoverá a transmissão na Orla e elogiou a iniciativa. “Achei muito boa essa ação e neste domingo estaremos aqui com nossa torcida para apoiar a Seleção Brasileira. A estrutura que está sendo montada nos deixa ainda mais animados para a vitória do Brasil. Tenho certeza que vamos vencer por 2×0”, garantiu.

Shows – Quem for acompanhar o jogo na praia, vai poder curtir três shows. O primeiro será do grupo Os Filhos do Forró, a partir das 15h. Após a partida, se apresentam as cantoras Raffaela Vieira e Kelly Silva. A Funjope também vai levar artistas para o Parque das Três Ruas, nos Bancários. Antes do jogo, a partir das 15h, vai ter um esquenta com Dida Pachequinho. Logo depois, sobem ao palco as duplas ‘Matheus Gael e Maria Ercília’ e ‘Ivo e Iviny’.

Integração – A iniciativa promovida pela Fundação Cultural de João Pessoa conta com o apoio de diversas secretarias e órgãos da administração municipal, como a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Comunicação (Secom), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana, Saúde (SMS), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP).