Jogo do Brasil leva paróquias de João Pessoa a alterar horários das missas deste domingo

Soccer Football – FIFA World Cup 2026 – Round of 32 – Brazil v Japan – Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. – June 29, 2026 Brazil players huddle before the match REUTERS/Pedro Nunes. Pedro Nunes

Algumas paróquias católicas de João Pessoa decidiram alterar a programação das missas deste domingo (5) em razão do jogo entre Brasil e Noruega, marcado para as 17h.

O horário do jogo da Copa coincide com a missa realizada tradicionalmente no fim da tarde em muitas paróquias católicas, o que levou algumas comunidades a anteciparem ou suspenderem a celebração.



As mudanças, porém, não foram determinadas pela Arquidiocese da Paraíba. Em contato com o Jornal da Paraíba, a Arquidiocese informou que a definição dos horários é uma decisão de cada pároco, de acordo com a realidade de cada comunidade.

“Essa é uma questão paroquial. Cada pároco sabe a realidade da sua paróquia”, informou a Arquidiocese.

Uma das paróquias que alterou a programação foi a Nossa Senhora de Lourdes, no Centro da capital. Segundo o padre Marcelo Arruda, não haverá celebração às 17h. As missas do domingo serão realizadas às 7h, 9h15 e 11h15.

Após a celebração das 9h15, a paróquia também promoverá uma Central de Trocas de Figurinhas, atividade aberta aos fiéis.

Outras igrejas da capital também optaram por antecipar a missa da tarde ou cancelar a celebração das 17h. Entre elas estão a Igreja Jesus Ressuscitado, em Anatólia, a São Francisco de Assis, em Mangabeira VII, e a São Pedro Pescador, em Manaíra.

Em contrapartida, algumas paróquias manterão a programação habitual. É o caso da Paróquia Santo Antônio do Menino Deus, no bairro Jardim Cidade Universitária, que confirmou a realização da missa no horário normalmente previsto.

Como não há uma orientação única para todas as paróquias da Arquidiocese, a recomendação é que os fiéis consultem os canais oficiais da igreja que frequentam para confirmar os horários das celebrações antes de se deslocarem.