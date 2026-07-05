Jogo do Brasil leva paróquias de João Pessoa a alterar horários das missas deste domingo
Algumas paróquias católicas de João Pessoa decidiram alterar a programação das missas deste domingo (5) em razão do jogo entre Brasil e Noruega, marcado para as 17h.
O horário do jogo da Copa coincide com a missa realizada tradicionalmente no fim da tarde em muitas paróquias católicas, o que levou algumas comunidades a anteciparem ou suspenderem a celebração.
As mudanças, porém, não foram determinadas pela Arquidiocese da Paraíba. Em contato com o Jornal da Paraíba, a Arquidiocese informou que a definição dos horários é uma decisão de cada pároco, de acordo com a realidade de cada comunidade.
“Essa é uma questão paroquial. Cada pároco sabe a realidade da sua paróquia”, informou a Arquidiocese.
Uma das paróquias que alterou a programação foi a Nossa Senhora de Lourdes, no Centro da capital. Segundo o padre Marcelo Arruda, não haverá celebração às 17h. As missas do domingo serão realizadas às 7h, 9h15 e 11h15.
Após a celebração das 9h15, a paróquia também promoverá uma Central de Trocas de Figurinhas, atividade aberta aos fiéis.
Outras igrejas da capital também optaram por antecipar a missa da tarde ou cancelar a celebração das 17h. Entre elas estão a Igreja Jesus Ressuscitado, em Anatólia, a São Francisco de Assis, em Mangabeira VII, e a São Pedro Pescador, em Manaíra.
Em contrapartida, algumas paróquias manterão a programação habitual. É o caso da Paróquia Santo Antônio do Menino Deus, no bairro Jardim Cidade Universitária, que confirmou a realização da missa no horário normalmente previsto.
Como não há uma orientação única para todas as paróquias da Arquidiocese, a recomendação é que os fiéis consultem os canais oficiais da igreja que frequentam para confirmar os horários das celebrações antes de se deslocarem.