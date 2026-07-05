Conheça a história do Clube Cabo Branco, decacampeão paraibano e berço de Matheus Cunha no futsal

Decacampeão paraibano e responsável por revelar jogadores que chegaram na Copa do Mundo, o Esporte Clube Cabo Branco tem uma das histórias mais importantes do esporte na Paraíba.

Fundado em 13 de dezembro de 1915, em João Pessoa, o clube foi um dos pioneiros do futebol no estado, conquistou dez títulos estaduais e ajudou a impulsionar o esporte durante as primeiras décadas do século XX.

Esporte Clube Cabo Branco ficou para a história com 10 títulos do Campeonato Paraibano. (Foto: ChatGPT)

Início curioso

A história do Cabo Branco guarda uma curiosidade pouco comum no futebol brasileiro. Antes mesmo de ser oficialmente fundado, o clube já havia disputado sua primeira partida.

É que no dia 12 de dezembro de 1915, um anúncio publicado no jornal convocava jovens esportistas para uma reunião que definiria a criação de uma nova equipe de futebol em João Pessoa. Após o encontro, o time entrou em campo para enfrentar o Brazil Sport Club, sendo derrotado por 2 a 0. Somente no dia seguinte, em 13 de dezembro, o Esporte Clube Cabo Branco foi oficialmente fundado.

Escudo do Esporte Clube Cabo Branco. (Foto: Reprodução)

A iniciativa partiu de Manuel Bandeira e Samuel Norat, que reuniram um grupo de jovens apaixonados pelo football. A primeira diretoria teve Waldemar Wraal como presidente, Milton Lago como secretário, José Barbosa como tesoureiro e Henrique de Souza como capitão da equipe.

A hegemonia no Campeonato Paraibano

Nas primeiras décadas do século XX, o Cabo Branco dominou o futebol estadual, se tornando o maior campeão do torneio por longos anos.

(Foto: Arquivo)

Em 1919, participou da fundação da Liga Desportiva Parahybana (LDP), entidade responsável pela organização do futebol no estado, e venceu a primeira partida oficial promovida pela liga.

Ao longo de sua trajetória no futebol profissional, conquistou dez títulos do Campeonato Paraibano, tornando-se durante muitos anos o maior campeão da competição. As taças foram levantadas em 1915, 1918, 1920, 1924, 1926, 1927, 1929, 1931, 1932 e 1934.

Além das conquistas estaduais, o clube também venceu quatro edições do Torneio Início do Campeonato Paraibano, em 1928, 1929, 1931 e 1932.

Durante esse período, viveu duas campanhas marcantes de bicampeonato consecutivo, nas temporadas de 1926/27 e 1931/32, consolidando uma hegemonia que ajudou a impulsionar o crescimento do futebol paraibano.

(Foto: Estevan Mazzuia)

Mesmo encerrando suas atividades no futebol profissional durante a década de 1940, mantendo o departamento esportivo até 1943, o Cabo Branco permaneceu durante décadas como o maior campeão estadual.

Atualmente, ocupa a quarta colocação entre os maiores vencedores da história do Campeonato Paraibano, atrás apenas de Botafogo-PB, Treze e Campinense.

Clube social

O prestígio conquistado dentro de campo permitiu que o Cabo Branco expandisse suas atividades e se consolidasse como um dos principais clubes sociais da capital paraibana.

(Foto: Divulgação/Cabo Branco)

Inicialmente instalado no Altiplano Cabo Branco, o clube transferiu posteriormente sua estrutura para o Hipódromo de Jaguaribe, onde passou a oferecer modalidades como vôlei, natação, tênis e ginástica.

Na década de 1950, acompanhando o crescimento urbano de João Pessoa em direção à zona leste, inaugurou sua atual sede social, localizada no bairro de Miramar. Projetado pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi e inaugurado em 1958, o edifício tornou-se uma das principais referências da arquitetura modernista na Paraíba.

A importância histórica e arquitetônica da sede foi reconhecida oficialmente em 2022, quando o imóvel foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP), garantindo sua preservação para as futuras gerações.

Berço de grandes atletas

Mesmo distante das competições profissionais de futebol, o Esporte Clube Cabo Branco nunca deixou de investir na formação esportiva.

Os jogadores Matheus Cunha, que chegou à Seleção Brasileira e atua como camisa 9 do Brasil nessa Copa, e Otávio, naturalizado português que jogou a Copa do Mundo de 2022.

Matheus Cunha é o terceiro da esquerda para direita na parte inferior. (Foto: Reprodução)

Ao longo das últimas décadas, revelou atletas que alcançaram destaque nacional e internacional em diferentes modalidades. Entre eles estão o nadador olímpico Kaio Márcio, o campeão mundial de futsal Mazurek e Rabicó, que atuou pelo Barcelona.

Atualmente, o clube mantém categorias de base, equipes de futsal, escolinhas esportivas e diversas atividades voltadas para crianças, jovens e associados, preservando a tradição de formar novos talentos.

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