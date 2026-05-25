Semob-JP garante fluidez e segurança viária na tradicional Missa de Pentecostes, neste domingo



22/05/2026 |

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A tradicional Missa de Pentecostes, que é celebrada todos os anos logo após a Páscoa, será realizada neste domingo (24), às 8h, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, e terá o apoio logístico da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João (Semob-JP). A missa será celebrada pelo arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson.

O superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou o trabalho da autarquia para a realização do evento religioso. “Mais um ano em que estaremos presentes neste momento tão importante para a fé católica. Nossas equipes estarão logo cedo nos locais designados para garantir a tranquilidade e a segurança do trânsito no entorno do Espaço Cultural, assegurando a fluidez do tráfego de veículos, tanto na chegada dos fiéis, quanto na dispersão, logo após o encerramento da missa”, disse o gestor.

Monitoramento – A Semob-JP designou 15 agentes de mobilidade urbana, em pontos fixos e em viaturas, que ficarão distribuídos no entorno do Espaço Cultural para assegurar a fluidez do tráfego de veículos.

A partir das 6h, a Avenida Abdias Gomes da Silva e as ruas Vandick Pinto Filgueiras, Gov. José Gomes da Silva e Lauro Rocha Cavalcante e vias próximas de entrada e saída para o local do evento, serão monitoradas e sinalizadas com material móvel, para evitar o travamento das vias na chegada e saída dos fiéis.