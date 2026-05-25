Mais de 400 moradores do Vale das Palmeiras são beneficiados com a Caravana do Cuidar

Quatrocentos e vinte e oito moradores do Vale das Palmeiras e de outras comunidades do bairro do Cristo procuraram atendimento na Caravana do Cuidar nesta sexta-feira (22), A ação, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), foi realizada no ginásio de esportes na Rua Antônio Gomes da Silva, levando serviços de saúde, jurídicos e cidadania.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, ressalta que a Caravana do Cuidar é um serviço que fortalece a assistência social, a saúde, o empreendedorismo e tantas outras áreas essenciais, garantindo atendimento humanizado e acolhedor para as famílias. “Ficamos muito felizes em chegar ao Vale das Palmeiras com mais uma edição, reafirmando o compromisso da gestão municipal de cuidar das pessoas e estar presente onde a população mais precisa”, reforçou.

Entre os serviços ofertados estão a atualização do cadastro do Bolsa Família; emissão do Cartão SUS; orientações do Procon-JP sobre defesa do consumidor; atendimentos do Cras e assessoria jurídica por meio da Defensoria Pública.

O secretário de Participação Popular de João Pessoa, Givanildo Pereira, enfatizou a importância da ação para os moradores, uma vez que oferta um leque de serviços, dando comodidade à população que é atendida no local onde mora. “É um serviço fundamental hoje na Capital, pois oferece cidadania e qualidade de vida e o público tem atendido ao chamado”, afirmou.

Natália Costa, moradora do Vale das Palmeiras 2, aproveitou a ação para atualizar o Bolsa Família e fazer o Cartão SUS. “O atendimento foi ótimo, rápido e completo. Fazia oito meses que eu estava bloqueada e não conseguia atualizar a documentação e isso me prejudicou muito. A prefeitura está de parabéns”, declarou.

Outro morador beneficiado com os serviços foi Rafael Cruz, que trabalha com carga e descarga de caminhões na Empasa. “Eu vim fazer meu registro de nascimento e foi tudo rapidinho e gratuito. Antes era a maior dificuldade tirar esse tipo de documento, além de ser caro. A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa é muito boa porque vem até os moradores para resolver seus problemas com diversas ações”, pontuou.

A Caravana do Cuidar também inclui o programa de empreendedorismo ‘Eu Posso’, Acessuas Trabalho, encaminhamentos para o mercado de trabalho, além da Feira Cultural e o atendimento veterinário, em parceria com o projeto ‘Pingo de Amor’. A programação envolve ainda serviços do programa Criança Feliz; de saúde; da Junta Militar; ouvidoria e odontológicos, por meio do Odontomóvel.

“A comunidade tem comparecido às ações da Prefeitura que, por meio da Sedhuc, em parcerias com outras secretarias, tem levado soluções aos problemas da população. A Caravana do Cuidar acontece todas as sextas-feiras em bairros diferentes, tendo como carro-chefe a atualização do Bolsa Família e o Cartão SUS. Ao longo dos cinco anos que realizamos esta ação, já atendemos mais de 40 mil pessoas de várias localidades de João Pessoa”, destacou a coordenadora do programa, Raquel Feitosa.

Próxima ação – A Caravana do Cuidar vai estar na próxima sexta-feira (29) no bairro do Ernani Sátiro.