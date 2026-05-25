Castramóvel da Sepa chega ao Conde com 120 vagas para castração de cães e gatos — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva da Proteção Animal da Paraíba (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), segue ampliando as ações do programa Paraíba Pet e realiza mais uma etapa do Castramóvel no município do Conde. A ação ocorre a partir de segunda-feira (25) até sexta-feira (29), na Vigilância Ambiental do município, localizada na Rua Professora Maria José de Paiva Vicente, 44, no bairro Jardim Planalto.

Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas para castração gratuita de cães e gatos, sendo 90 destinadas a felinos e 30 para caninos. Os animais atendidos devem ter idade mínima de 8 meses e máxima de 6 anos.

No dia 25 de maio, será realizada a coleta de hemogramas, das 8h às 12h, ou até o preenchimento total das vagas. Nesta etapa, os animais não precisam estar em jejum. Já entre os dias 26 e 29 de maio, ocorrerão as cirurgias de castração, sempre a partir das 8h da manhã, sendo obrigatório o jejum de 8 a 12 horas antes do procedimento.

O secretário executivo da Proteção Animal da Paraíba, Ítalo Oliveira, destacou a importância da ampliação das ações do programa nos municípios paraibanos. “Estamos fortalecendo as políticas públicas de proteção animal em toda a Paraíba, levando serviços de qualidade para a população. A castração é uma ferramenta fundamental no controle populacional e também na promoção da saúde e bem-estar dos animais”, afirmou.

O gerente operacional de Serviços de Saúde Animal da Sepa, Jefferson Leonardo, reforçou a importância dos cuidados no pré-operatório para garantir a segurança dos procedimentos. “É fundamental que os tutores fiquem atentos às orientações da equipe, principalmente em relação ao jejum obrigatório nos dias das cirurgias. Todo o processo é realizado com acompanhamento veterinário, visando garantir segurança, qualidade e bem-estar aos animais atendidos”, destacou.

Os agendamentos para castração devem ser realizados por meio do site oficial da Sepa: sepa.pb.gov.br