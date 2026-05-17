Funjope divulga resultado final de dois editais da Política Nacional Aldir Blanc

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta sexta-feira (15), o resultado final de dois dos três editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Edital de Subsídio a Espaços, Ambientes e Iniciativas Culturais e Edital Prêmio Culturas Populares ‘Mestre Zumbi Bahia’. O prazo para publicação do resultado do edital de Fomento foi prorrogado para a próxima sexta-feira (22).

“Estamos fazendo um trabalho intenso de organização e cumprimento da Política Nacional Aldir Blanc. É uma política importante, com recurso do Governo Federal, na qual a Funjope atua de maneira muito intensa. Esses resultados nos fazem avançar para a realização plena da PNAB, que temos pelo menos até o mês de dezembro para finalizar”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirmou que é muito importante olhar com carinho os projetos da sociedade civil, dos artistas, dos produtores e profissionais de cultura da cidade de João Pessoa para estimular o maior volume possível de projetos. “Nós temos a prática de aplicar todo o recurso da PNAB em projetos da sociedade civil, projetos que vêm de coletivos, ONGs, associações ou de artistas individualizados para que eles possam ter um recurso a mais na realização dos seus trabalhos. Ficamos muito contentes de poder, mais uma vez, aplicar a PNAB aqui na cidade”, acrescentou.

O Edital de Subsídio contempla 18 propostas e financia cinco meses de despesas e atividades desses espaços e iniciativas. O valor total é de R$ 700 mil. Já o edital ‘Mestre Zumbi Bahia’, que tem valor total de R$ 600 mil, premia 40 agentes culturais pelas suas relevantes contribuições à preservação e salvaguarda das culturas populares, com atenção especial para a capoeira.

Os resultados podem ser acessados nos links a seguir: Subsídio e ‘Mestre Zumbi Bahia’.

Fomento – O resultado do edital de Fomento, cujo valor total é de R$ 1,8 milhão, foi prorrogado para o dia 22 de maio, para que a Comissão de Seleção possa concluir a análise dos recursos impetrados pelos proponentes. Este edital vai selecionar 60 projetos culturais para receber apoio financeiro. O objetivo é incentivar as diversas formas de manifestações culturais de João Pessoa.

PNAB – A Lei 14.399/2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), baseada na parceria da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a sociedade civil no setor da cultura, no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil.

A PNAB objetiva estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. As condições para sua execução foram criadas por meio do engajamento da sociedade e os editais destinam-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais de João Pessoa.