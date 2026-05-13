Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico entregam cartas de créditos para profissionais da área

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Turismo, nesta quarta-feira (13), durante reunião do Conselho, que contou com a presença de representantes do trade turístico paraibano. Na oportunidade, ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Bruno Farias, houve a entrega das cartas de crédito para profissionais que atuam nas atividades do Turismo da Capital paraibana, por meio do programa ‘Eu Posso’, direcionado ao setor de turismo. Foram entregues 15 cartas de crédito no valor total de R$ 139 mil.

De acordo com Daniel Rodrigues, o investimento da Prefeitura de João Pessoa no setor com o incremento dessa linha de crédito faz parte do projeto de política pública voltada para o turismo. Com esses recursos, conforme apontou o secretário, os profissionais poderão investir em equipamentos, em melhoria de seus estabelecimentos, inclusive, quitar débitos de emplacamentos de veículos e até mesmo fazer alguma reforma. “São recursos para aprimorar o atendimento aos clientes e, consequentemente, o atendimento aos turistas”, afirmou o secretário.

Para o de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, esses recursos destinados os profissionais que atuam em atividades de guia de turismo, agentes de viagens, receptivos, transportadoras e bugueiros são fundamentais para melhorar ainda mais o nível de atendimento ao público. O titular da Pasta enfatizou que a Sedest tem elaborado uma série de ações voltadas para o segmento turístico como um todo, potencializando o turismo que, na opinião dele, é o principal setor de geração de empregos e renda da cidade. “O turismo é a mola-mestra da nossa economia e, por determinação do prefeito Leo Bezerra, continuará recebendo atenção integral da Prefeitura”, afirmou.

Durante a reunião do Comtur, Fabiane Nagabe, professora do Departamento de Turismo e Hotelaria (DTH) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), anunciou a realização de novos cursos, em parceria com a Prefeitura, para os guias de turismo. Serão oferecidas 300 vagas, com 10 turmas, abordando cinco temas como IA, História, Cultura e Meio Ambiente, entre outros, para atualização profissional. As inscrições deverão acontecer a partir de junho e os cursos serão realizados de agosto a novembro deste ano.

Concluindo a pauta da reunião do Comtur, a Setur-JP prestou uma homenagem aos guias de turismo em celebração ao Dia da categoria, comemorado no dia 10 de maio último. O presidente do Sindicato dos Guias de Turismo, Jorge Brito, e Luiz Carlos Dias, o guia mais antigo em atividade na Paraíba, receberam placas comemorativas.