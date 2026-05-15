Condomínio onde elevador caiu e deixou feridos processou construtora por falhas, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

O condomínio onde um elevador desabou e que três pessoas ficaram feridas, no bairro do Altiplano, em João Pessoa, nesta quarta-feira (13), já havia processado a construtora GGP por supostas falhas estruturais na construção do empreendimento e por problemas nos elevadores do local.

A Rede Paraíba teve acesso ao documento em que o condomínio moveu o processo na 7ª Vara Cível da Capital, contra a construtora, e também de um laudo realizado por uma empresa que avaliou os supostos problemas.

Procurada, a construtora disse, em nota, que “a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos de uso comum, incluindo os sistemas de elevação, recai integralmente sobre o condomínio a partir do momento em que os moradores passam a fazer uso regular desses equipamentos” e que “permanece à disposição das autoridades competentes e da administração condominial para colaborar com as apurações em curso”.

Sobre as alegações do condomínio de falhas estruturais e sobre o processo na Justiça, a construtora não respondeu até a última atualização desta reportagem.

No processo movido pelo condomínio, houve a denúncia de “vícios estruturais nos elevadores” mesmo após a entrega do empreendimento, ocorrida em setembro de 2023. Entre os problemas relatados estão incêndio no fosso do elevador do Bloco B, queda abrupta de um elevador no Bloco D, travamentos, interrupções constantes e falhas em sistemas de segurança.

Na época, o magistrado que deu a decisão destacou que os documentos apresentados pelo condomínio demonstravam falhas recorrentes e potencial risco de acidentes graves ou fatais. O condomínio também afirmou na ação que o interfone de emergência dos elevadores estaria inoperante e que a construtora não teria solucionado os problemas, apesar de diversas reclamações administrativas feitas pelos moradores.

O processo teve uma decisão favorável para o condomínio em janeiro de 2025, determinando a substituição integral dos elevadores, no entanto, a construtora recorreu judicialmente e o processo ainda tramita na Justiça da Paraíba.

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Laudo apontou falhas em elevadores

O documento, elaborado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, lista várias inconformidades no elevador do Bloco B, incluindo problemas considerados de alta prioridade e risco à segurança dos moradores. Neste bloco, inclusive, houve o desabamento do elevador, que feriu as três pessoas.

Entre os principais problemas encontrados estão a ausência de sinalização de segurança e de controle de acesso à casa de máquinas do elevador, falta de extintor de incêndio adequado, inexistência de iluminação de emergência e falhas no aterramento elétrico do sistema. O laudo também registrou ausência de ventilação adequada, problemas de organização da instalação elétrica e ausência de dispositivos de resgate emergencial.

O documento aponta ainda que a máquina de tração do elevador, “não atende à capacidade de peso de toda a estrutura e não atende às normas de segurança”. O laudo recomendou a substituição completa do equipamento. A pendência foi classificada com prioridade “alta”.

O desabamento e os feridos

Um elevador despencou do terceiro andar de um prédio em um condomínio residencial no bairro do Altiplano, em João Pessoa, no fim da tarde desta quarta-feira (13). Dentro da cabine estavam uma mulher e duas crianças.

Após a queda, as vítimas ficaram presas no fosso do elevador. Moradores do condomínio conseguiram abrir a porta da cabine do elevador e iniciaram o resgate por conta própria, antes da chegada das equipes de socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Segundo relatos de moradores, a mulher foi retirada do elevador apresentando ferimentos e reclamando de dores pelo corpo, as crianças apresentavam ferimentos leves.

De acordo com a TV Cabo Branco, há a suspeita de um trauma na medula por parte da mulher acidentada. Ela foi socorrida para o Hospital de Trauma de João Pessoa, que informou apenas que ela está em estado estável de saúde. As crianças sofreram apenas escoriações e também foram levadas para a unidade de saúde, também estáveis.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a administração e os síndicos do prédio residencial onde aconteceu o acidente, que informou que vai se pronunciar em outro momento.