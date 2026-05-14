pré-selecionados devem validar dados da inscrição até esta segunda (11)

Divulgação

Os estudantes pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026 têm até esta segunda-feira (11) para regularizar os dados declarados durante a inscrição. O prazo para a regularização começou na última sexta-feira (8), após a divulgação dos estudantes selecionados no Portal Único de Acesso.

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Os estudantes com pendências devem procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi selecionado.

Os documentos exigidos podem ser apresentados no formato físico ou digital. Em caso de dúvidas, os candidatos podem checar os documentos necessários na página do Ministério da Educação (MEC).

Após esta etapa, será feita a validação das informações bancárias. O prazo dessa última validação é de até dez dias, válidos a partir do terceiro dia útil seguinte à aprovação da inscrição pela CPSA.

Lista de espera

Todos os candidatos que não foram pré-selecionados na última quinta-feira (7) foram automaticamente incluídos na lista de espera que terá a convocação feita entre os dias 15 a 29 de maio.

*Com informações da Agência Brasil