Palmeiras goleia Atlético-MG e assume vice-liderança
Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 1, na noite desta segunda-feira (11) em Barueri, em confronto válido pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.
VITÓRIA PALESTRINA! SUPERAMOS O GALO E GARANTIMOS MAIS 3 PONTOS NO BRASILEIRÃO FEMININO! AVANTI 🟢⚪
🏆 Palmeiras 4×1 Atlético-MG
⚽ Taina Maranhão (3x) e Lorena Benitez.#PALxCAM #FimDeJogoSEP pic.twitter.com/vypm3fZnSr
Novas fotos do Itaú World Legend chamam atenção nas redes e cartão vira assunto entre clientes de alta renda
Falta um mês para a Copa que promete ser a maior de todos os tempos
— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 12, 2026
Com o resultado, a equipe comandada pela técnica Rosana Augusto assumiu a vice-liderança da classificação com 21 pontos em 10 jogos. A liderança está nas mãos do Corinthians, que superou o São Paulo por 2 a 1 para alcançar os 25 pontos.
O grande destaque das Palestrinas foi Taina Maranhão, que marcou três vezes no confronto. O outro gol da equipe da casa foi de Lorena Benítez. Já a atacante Pimenta fez o de honra das Vingadoras.
Saiba quais são os principais direitos do turista no Brasil e como agir em caso de problemas durante viagens
Sada Cruzeiro vence Vôlei Renata e é decacampeão da Superliga