onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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A sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro promete ser agitada, já que a primeira fase da competição se aproxima da reta final. Pelo Grupo A8, o Sousa encara o ABC, líder da chave, em busca de pontos importantes para seguir no G-4 da tabela. A bola rola neste sábado (16), às 16h, no Estádio Frasqueirão, em Natal. No primeiro confronto entre as equipes, o Mais Querido levou a melhor e venceu por 1 a 0, no Marizão. Agora, o Dino terá a oportunidade de buscar os três pontos fora de casa, diante da equipe potiguar.

+ Confira a tabela completa da Série D do Brasileirão

ABC x Sousa pela Série D do Campeonato Brasileiro 2026. (Arte/Cisco Nobre)

O ABC está com a classificação para a próxima fase bem encaminhada e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Central, mantendo a boa sequência na competição. A equipe potiguar perdeu apenas na estreia da Série D e segue viva também na Copa do Nordeste, onde disputará a semifinal do torneio regional. O Mais Querido quer manter o bom momento para garantir a vaga antecipada na próxima fase da competição.

Já o Sousa, após vencer o Laguna por 1 a 0 na rodada anterior, entrou no G-4 do grupo e ocupa atualmente a terceira colocação. A equipe sertaneja chega embalada por duas vitórias consecutivas e busca manter a boa fase nesta reta final da primeira fase para seguir firme na briga pela classificação.

Data, horário e local de ABC x Sousa

  • Dia: 16 de maio (sábado)
  • Hora: 16h
  • Local: Estádio Frasqueirão

Transmissão de ABC x Sousa

  • Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.
  • Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

  • ABC: Matheus Alves, Lucas Marques, Fabão, João Victor e Jefferson Vinícius; Jonathan, Geilson e Bruno Leite; Luiz Fernando, João Pedro e Wallyson. Técnico: Waguinho Dias
  • Sousa: Moisés Freitas, Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte, Gilmar e Guimarães; Diego Viana, Marcos Papa, Éverton Heleno; Luis Henrique e Matheuzinho. Técnico: Washington Luiz.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Sousa

Segunda-feira (11)

  • A equipe do Sousa se reapresenta e inicia a preparação para o confronto contra o ABC;

Terça-feira (12)

  • O Sousa realiza atividades na academia pela manhã e treino em campo no período da tarde;

Quarta-feira (13)

  • O Dinossauro realiza treino em campo no turno da tarde;

Quinta-feira (14)

  • A equipe do Sousa volta a treinar no período da tarde;

Sexta-feira (15)

  • O Dino viaja para o confronto pela Série D.

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