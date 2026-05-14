Juliette promove campanha para ajudar famílias afetadas pelas chuvas na Paraíba

Juliette Freire // Foto: Reprodução Google.. Jornal da Paraíba

A advogada, cantora e influenciadora Juliette Freire, campeã do BBB 21, divulgou, nesta segunda-feira (11), uma campanha solicitando doações para as vítimas das enchentes que atingiram o estado da Paraíba desde 1° de maio.

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A campanha tem como meta arrecadar R$ 500 mil. As doações podem ser feitas por meio do QR Code divulgado pela influenciadora ou pela chave Pix [email protected].

Em vídeo publicado nas redes sociais, Juliette reforçou o apelo por ajuda às famílias que seguem desabrigadas após as chuvas.

“Essa terra de gente corajosa, trabalhadora, que recebe todo mundo de braços abertos com afeto e acolhimento, agora precisa sentir esse abraço de volta. São famílias inteiras vivendo com medo, porque a chuva pode voltar a qualquer momento, e tem gente tentando salvar o que restou, nem que seja a dignidade. Então, se você puder, doe; se não, compartilhe”, pediu.

Pontos de doação

Além da campanha realizada pela influenciadora, outras iniciativas também buscam arrecadar recursos para as famílias afetadas pelas fortes chuvas. Dentre os pontos de coleta ao longo do estado, estão:

Casa da Cidadania de Queimadas – Rua César Ribeiro, Centro

Casa da Cidadania de Ingá – Rua Presidente João Pessoa, 10-A, Centro

Casa da Cidadania do Partage (Campina Grande) – Av. Prefeito Severino Bezerra Cabral, 1050, Catolé

Casa da Cidadania Citymix (Campina Grande) – Rua Getúlio Vargas, 574, Centro

Casa da Cidadania do Valentina (João Pessoa) – Rua Profª Emília Alves de Souza, 38

Casa da Cidadania de Cabedelo – Rua João Machado, s/n, Centro

Casa da Cidadania de Mangabeira (João Pessoa) – Rua Elias Pereira de Araújo

Casa da Cidadania do Bessa (João Pessoa) – Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, 850, Jardim Oceania

Casa da Cidadania de Jaguaribe – Av. Primeiro de Maio, 146

Casa da Cidadania de Conde – Rua Pedro Meneses Florêncio, 100

Casa da Cidadania de Tambaú (João Pessoa) – Av. Dep. Odon Bezerra, 184

Casa da Cidadania de Manaíra (João Pessoa) – Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 805

Casa da Cidadania de Bayeux – Av. Liberdade, 3.655

Casa da Cidadania de Pitimbu – Rua da Saudade

Casa da Cidadania de Sapé – Av. Getúlio Vargas, 165

Casa da Cidadania de Guarabira – Av. Otacílio Lira Cabral, 100

Casa da Cidadania de Itabaiana – Av. Presidente João Pessoa, 488

Casa da Cidadania de Mari – Rua Everaldo da Silva Pereira, s/n, Pasto Novo

Casa da Cidadania de Mamanguape – Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro

Outros pontos de coleta funcionam de forma independente, como:

Centro Administrativo Estadual

Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano

Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira

Home Center Ferreira Costa, na BR-230

Parahyba Mall, no Jardim Oceania

Shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h

Estações da CBTU, das 4h40 às 19h

Sindicato dos Bancários das 8h às 17h. – Av. Min. José Américo de Almeida

A TV Cabo Branco e a TV Paraíba também está recebendo doações no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, localizado na Rua José Gonçalves Júnior, 527, no bairro Castelo Branco, em João Pessoa. A campanha também recebe doações via Pix, por meio da chave [email protected].

Antes de confirmar a operação, a recomendação é verificar se o destinatário aparece como “Arquidiocese da Paraíba”, com o CNPJ 09.140.351/0001-72.