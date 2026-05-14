Juliette promove campanha para ajudar famílias afetadas pelas chuvas na Paraíba
A advogada, cantora e influenciadora Juliette Freire, campeã do BBB 21, divulgou, nesta segunda-feira (11), uma campanha solicitando doações para as vítimas das enchentes que atingiram o estado da Paraíba desde 1° de maio.
LEIA MAIS:
A campanha tem como meta arrecadar R$ 500 mil. As doações podem ser feitas por meio do QR Code divulgado pela influenciadora ou pela chave Pix [email protected].
Em vídeo publicado nas redes sociais, Juliette reforçou o apelo por ajuda às famílias que seguem desabrigadas após as chuvas.
“Essa terra de gente corajosa, trabalhadora, que recebe todo mundo de braços abertos com afeto e acolhimento, agora precisa sentir esse abraço de volta. São famílias inteiras vivendo com medo, porque a chuva pode voltar a qualquer momento, e tem gente tentando salvar o que restou, nem que seja a dignidade. Então, se você puder, doe; se não, compartilhe”, pediu.
Pontos de doação
Além da campanha realizada pela influenciadora, outras iniciativas também buscam arrecadar recursos para as famílias afetadas pelas fortes chuvas. Dentre os pontos de coleta ao longo do estado, estão:
- Casa da Cidadania de Queimadas – Rua César Ribeiro, Centro
- Casa da Cidadania de Ingá – Rua Presidente João Pessoa, 10-A, Centro
- Casa da Cidadania do Partage (Campina Grande) – Av. Prefeito Severino Bezerra Cabral, 1050, Catolé
- Casa da Cidadania Citymix (Campina Grande) – Rua Getúlio Vargas, 574, Centro
- Casa da Cidadania do Valentina (João Pessoa) – Rua Profª Emília Alves de Souza, 38
- Casa da Cidadania de Cabedelo – Rua João Machado, s/n, Centro
- Casa da Cidadania de Mangabeira (João Pessoa) – Rua Elias Pereira de Araújo
- Casa da Cidadania do Bessa (João Pessoa) – Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz, 850, Jardim Oceania
- Casa da Cidadania de Jaguaribe – Av. Primeiro de Maio, 146
- Casa da Cidadania de Conde – Rua Pedro Meneses Florêncio, 100
- Casa da Cidadania de Tambaú (João Pessoa) – Av. Dep. Odon Bezerra, 184
- Casa da Cidadania de Manaíra (João Pessoa) – Av. Flávio Ribeiro Coutinho, 805
- Casa da Cidadania de Bayeux – Av. Liberdade, 3.655
- Casa da Cidadania de Pitimbu – Rua da Saudade
- Casa da Cidadania de Sapé – Av. Getúlio Vargas, 165
- Casa da Cidadania de Guarabira – Av. Otacílio Lira Cabral, 100
- Casa da Cidadania de Itabaiana – Av. Presidente João Pessoa, 488
- Casa da Cidadania de Mari – Rua Everaldo da Silva Pereira, s/n, Pasto Novo
- Casa da Cidadania de Mamanguape – Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro
Outros pontos de coleta funcionam de forma independente, como:
- Centro Administrativo Estadual
- Centro de Cooperação da Cidade, na Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano
- Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira
- Home Center Ferreira Costa, na BR-230
- Parahyba Mall, no Jardim Oceania
- Shoppings Mangabeira e Manaíra, com funcionamento das 8h às 17h
- Estações da CBTU, das 4h40 às 19h
- Sindicato dos Bancários das 8h às 17h. – Av. Min. José Américo de Almeida
A TV Cabo Branco e a TV Paraíba também está recebendo doações no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, localizado na Rua José Gonçalves Júnior, 527, no bairro Castelo Branco, em João Pessoa. A campanha também recebe doações via Pix, por meio da chave [email protected].
Antes de confirmar a operação, a recomendação é verificar se o destinatário aparece como “Arquidiocese da Paraíba”, com o CNPJ 09.140.351/0001-72.