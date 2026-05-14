quinta-feira, maio 14, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

Governo divulga resultados finais dos editais Paraíba Étnica e Paraíba Inclusiva — Governo da Paraíba

admin1

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, divulgou nesta segunda-feira (11) os resultados finais dos editais Paraíba Étnica e Paraíba Inclusiva, com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O investimento total dos dois editais foi de R$2.700.000,00. 

Para o edital de seleção de projetos vinculados às expressões artísticas e culturais dos Povos Indígenas, Povos Ciganos e Comunidades Quilombolas, foram investidos R$ 1.200.000,00 para projetos voltados para e desenvolvidos por agentes, grupos, coletivos e organizações relacionadas à expressão cultural dos povos indígenas (R$400.000,00), dos povos e comunidades ciganas (R$400.000,00) e das comunidades quilombolas da Paraíba (R$400.000,00).

Já no edital Paraíba Inclusiva, que selecionou projetos culturais desenvolvidos por populações periféricas, rural, idosos (60+) e mulheres ou voltados para a infância na indústria criativa, o aporte financeiro foi de R$ 1.500.000,00 sendo R$750.000,00 para projetos enquadrados na faixa A – R$50.000,00 e $750.000,00 para projetos na faixa B – R$25.000,00. 

Os proponentes habilitados nos dois editais receberão um email com o Termo de Premiação Cultural, que deve ser assinado e anexado em resposta ao Comunicado na plataforma prosas.com.br. As propostas que estejam como inabilitadas não apresentaram recurso na fase anterior ou enviaram documentação com alguma pendência. De acordo com o texto do resultado final, nesta fase não cabe mais recurso.

Confira os resultados neste link  https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-cultura/editais/editais-pnab

 

Você pode gostar também

Artesãos participam de Feira de Artesanato no Ferreira Costa até o próximo domingo — Governo da Paraíba

admin1

Com 15 eventos já confirmados para 2026, Centro de Convenções de Campina Grande se consolida como motor da economia regional

admin1

Parceria entre Prefeitura de São José do Seridó e Emater viabiliza vistorias do Garantia-Safra

admin1